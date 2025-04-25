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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T13:32
2025-04-25T13:56
банк "россия"
ключевая ставка
экономика
центробанк рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ.В Центробанке добавили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к уровню 4% в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции.Ранее экономист, президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый высказал мнение, что на очередном заседании 25 апреля Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, а ее снижение ожидаемо начнется во втором полугодии, возможно, уже летом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк отметил укрепление курса рубляКогда в России начнет снижаться ключевая ставкаБольше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах
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РИА Новости Крым
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банк "россия", ключевая ставка, экономика, центробанк рф, новости
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Ключевую ставку сохранили на уровне 21% годовых

13:32 25.04.2025 (обновлено: 13:56 25.04.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦентробанк повысил ключевую ставку до 20%
Центробанк повысил ключевую ставку до 20% - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ.
"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", – сказано в сообщении регулятора.
В Центробанке добавили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к уровню 4% в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции.
"В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13–14% годовых в 2026 году. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", – уточнили в Центробанке.
Ранее экономист, президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый высказал мнение, что на очередном заседании 25 апреля Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, а ее снижение ожидаемо начнется во втором полугодии, возможно, уже летом.
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