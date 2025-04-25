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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T13:32

2025-04-25T13:32

2025-04-25T13:56

банк "россия"

ключевая ставка

экономика

центробанк рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка РФ.В Центробанке добавили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к уровню 4% в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции.Ранее экономист, президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый высказал мнение, что на очередном заседании 25 апреля Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, а ее снижение ожидаемо начнется во втором полугодии, возможно, уже летом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк отметил укрепление курса рубляКогда в России начнет снижаться ключевая ставкаБольше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк "россия", ключевая ставка, экономика, центробанк рф, новости