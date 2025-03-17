Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах
В Крыму общая сумма депозитных вкладов граждан превышает бюджет республики – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма хранят на депозитах в банках более 248 миллиардов рублей, это на 18 миллиардов больше, чем бюджет региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму сообщила председатель комитета Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"По состоянию на 1 октября 2024 года на банковских вкладах крымчане разместили более 248 миллиардов рублей – это больше, чем наш годовой бюджет Крыма (около 230 миллиардов рублей – ред.)", – сказала глава комитета.
По словам Виноградовой, за год общая сумма банковских вкладов крымчан выросла на 43%. Этому способствовал высокий показатель ключевой ставки, что привело к увеличению ставок по депозитам.
Депутат также добавила, что кредитный портфель бизнеса в Крыму за прошлый год вырос боле чем на треть и на 1 октября 2024 года достиг почти 200 миллиардов рублей. Более половины (53%) этого роста пришелся на малый и средний бизнес, уточнила Виноградова.
Говоря об ипотечном рынке, председатель профильного парламентского комитета отметила, что в Крыму активность в этом сегменте выше, чем в других субъектах Южного федерального округа.
"Ипотечный рынок в республике показывает стабильный рост, у нас нет падения, мы видим спрос, видим новые интересные продукты от наших застройщиков – жилые комплексы, которые пользуются популярностью. При этом у ряда наших соседей наблюдаются обратная тенденция", – отметила она.
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