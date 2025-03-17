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Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах
Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах
Жители Крыма хранят на депозитах в банках более 248 миллиардов рублей, это на 18 миллиардов больше, чем бюджет региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T06:08
2025-03-17T06:08
радио "спутник в крыму"
ольга виноградова
финансы
крым в истории: секреты, факты, фото
банк
банковские вклады
доходы крымчан
депозит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма хранят на депозитах в банках более 248 миллиардов рублей, это на 18 миллиардов больше, чем бюджет региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму сообщила председатель комитета Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, за год общая сумма банковских вкладов крымчан выросла на 43%. Этому способствовал высокий показатель ключевой ставки, что привело к увеличению ставок по депозитам.Депутат также добавила, что кредитный портфель бизнеса в Крыму за прошлый год вырос боле чем на треть и на 1 октября 2024 года достиг почти 200 миллиардов рублей. Более половины (53%) этого роста пришелся на малый и средний бизнес, уточнила Виноградова.Говоря об ипотечном рынке, председатель профильного парламентского комитета отметила, что в Крыму активность в этом сегменте выше, чем в других субъектах Южного федерального округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозовКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие
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РИА Новости Крым
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ольга виноградова, финансы, крым в истории: секреты, факты, фото, банк, банковские вклады, доходы крымчан, депозит
Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах

В Крыму общая сумма депозитных вкладов граждан превышает бюджет республики – власти

06:08 17.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота банка
Работа банка - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма хранят на депозитах в банках более 248 миллиардов рублей, это на 18 миллиардов больше, чем бюджет региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму сообщила председатель комитета Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

"По состоянию на 1 октября 2024 года на банковских вкладах крымчане разместили более 248 миллиардов рублей – это больше, чем наш годовой бюджет Крыма (около 230 миллиардов рублей – ред.)", – сказала глава комитета.

По словам Виноградовой, за год общая сумма банковских вкладов крымчан выросла на 43%. Этому способствовал высокий показатель ключевой ставки, что привело к увеличению ставок по депозитам.
Депутат также добавила, что кредитный портфель бизнеса в Крыму за прошлый год вырос боле чем на треть и на 1 октября 2024 года достиг почти 200 миллиардов рублей. Более половины (53%) этого роста пришелся на малый и средний бизнес, уточнила Виноградова.
Говоря об ипотечном рынке, председатель профильного парламентского комитета отметила, что в Крыму активность в этом сегменте выше, чем в других субъектах Южного федерального округа.

"Ипотечный рынок в республике показывает стабильный рост, у нас нет падения, мы видим спрос, видим новые интересные продукты от наших застройщиков – жилые комплексы, которые пользуются популярностью. При этом у ряда наших соседей наблюдаются обратная тенденция", – отметила она.

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Радио "Спутник в Крыму"Ольга ВиноградоваФинансыКрым в истории: секреты, факты, фотоБанкБанковские вкладыДоходы крымчанДепозит
 
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