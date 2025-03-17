https://crimea.ria.ru/20250317/bolshe-byudzheta-regiona-skolko-deneg-krymchane-khranyat-na-depozitakh-1144889436.html

Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах

Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах

Жители Крыма хранят на депозитах в банках более 248 миллиардов рублей, это на 18 миллиардов больше, чем бюджет региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T06:08

2025-03-17T06:08

2025-03-17T06:08

радио "спутник в крыму"

ольга виноградова

финансы

крым в истории: секреты, факты, фото

банк

банковские вклады

доходы крымчан

депозит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма хранят на депозитах в банках более 248 миллиардов рублей, это на 18 миллиардов больше, чем бюджет региона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму сообщила председатель комитета Госсовета республики по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, за год общая сумма банковских вкладов крымчан выросла на 43%. Этому способствовал высокий показатель ключевой ставки, что привело к увеличению ставок по депозитам.Депутат также добавила, что кредитный портфель бизнеса в Крыму за прошлый год вырос боле чем на треть и на 1 октября 2024 года достиг почти 200 миллиардов рублей. Более половины (53%) этого роста пришелся на малый и средний бизнес, уточнила Виноградова.Говоря об ипотечном рынке, председатель профильного парламентского комитета отметила, что в Крыму активность в этом сегменте выше, чем в других субъектах Южного федерального округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозовКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку в России – условие

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга виноградова, финансы, крым в истории: секреты, факты, фото, банк, банковские вклады, доходы крымчан, депозит