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В Крыму опровергли рост заболеваемости туберкулезом среди детей
В Крыму опровергли рост заболеваемости туберкулезом среди детей - РИА Новости Крым, 17.03.2025
В Крыму опровергли рост заболеваемости туберкулезом среди детей
Информация о росте заболеваемости туберкулезом среди детей в Крыму не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный внештатный... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T18:07
2025-03-17T18:07
2025-03-17T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Информация о росте заболеваемости туберкулезом среди детей в Крыму не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым сообщила главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.По словам Яворской, определенный рост заболеваемости детей туберкулезом отмечался в 2023 году, но он был обусловлен потоком в республику переселенцев из Запорожской и Херсонской областей с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры."Дети поступали к нам на лечение, мы в Крыму ставили им диагноз и обязаны были вносить их в федеральный регистр больных туберкулезом как заболевших в Республике Крым. В 2024 году этот федеральный регистр больных туберкулезом уже стал работать на новых территориях, поэтому за 2024 год мы уже имеем данные заболеваемости детей – коренных жителей Крыма", – пояснила внештатный детский фтизиатр минздрава РК.Она констатировала, что на Украине ситуация с туберкулезом обстоит очень сложная в связи со снижением объемов вакцинации и профилактических осмотров детей с помощью иммунодиагностики. Среди детей из Херсонской области, поступавших в Крым на лечение, очень высокий процент больных с осложненными и заразными формами туберкулеза.Яворская отметила, что больные туберкулезом дети из новых регионов помещаются в стационар в противотуберкулезный диспансер и там проходят лечение. Как только курс заканчивается, дети уезжают к себе домой с клиническим излечением, поэтому они не могут быть источником заражения для крымских детей, в отличие от взрослых больных.Яворская добавила, что среди больных туберкулезом крымских детей смертельных случаев не было, в отличие от детей из новых регионов. Это те дети, которые не были вакцинированы и имели тесный контакт с больными туберкулезом, в первую очередь с родителями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныКак решаются кадровые проблемы в противотуберкулезной службе КрымаВ Крыму на 50% снизился уровень заболеваемости туберкулезом
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новости крыма, крым, херсонская область, запорожская область, новости, нина яворская, туберкулез
В Крыму опровергли рост заболеваемости туберкулезом среди детей
В минздраве Крыма опровергли данные о росте числа больных туберкулезом детей в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
Информация о росте заболеваемости туберкулезом среди детей в Крыму не соответствует действительности. Об этом РИА Новости Крым
сообщила главный внештатный детский специалист, фтизиатр минздрава республики Нина Яворская.
"Если проанализировать период нахождения Крыма в составе России, за прошедшие 11 лет наметилась положительная динамика – снижение показателя заболеваемости туберкулезом, прежде всего, среди детей от 0 до 14 лет и также подростков 15-17 лет в республике. А заболеваемость взрослых с 2014 года вообще снизилась в два раза", – сказала специалист.
По словам Яворской, определенный рост заболеваемости детей туберкулезом отмечался в 2023 году, но он был обусловлен потоком в республику переселенцев из Запорожской и Херсонской областей с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры.
"Дети поступали к нам на лечение, мы в Крыму ставили им диагноз и обязаны были вносить их в федеральный регистр больных туберкулезом как заболевших в Республике Крым. В 2024 году этот федеральный регистр больных туберкулезом уже стал работать на новых территориях, поэтому за 2024 год мы уже имеем данные заболеваемости детей – коренных жителей Крыма", – пояснила внештатный детский фтизиатр минздрава РК.
Она констатировала, что на Украине ситуация с туберкулезом обстоит очень сложная в связи со снижением объемов вакцинации и профилактических осмотров детей с помощью иммунодиагностики. Среди детей из Херсонской области, поступавших в Крым на лечение, очень высокий процент больных с осложненными и заразными формами туберкулеза.
Яворская отметила, что больные туберкулезом дети из новых регионов помещаются в стационар в противотуберкулезный диспансер и там проходят лечение. Как только курс заканчивается, дети уезжают к себе домой с клиническим излечением, поэтому они не могут быть источником заражения для крымских детей, в отличие от взрослых больных.
"Среди больных туберкулезом детей, особенно до 14 лет, преобладает туберкулез органов дыхания. В 2024 году до 70% выявленных случаев относятся именно к этим формам. Это малые формы туберкулеза, не осложненные и не заразные. Заразные формы обычно имеют взрослые, у которых заболевание несвоевременно выявлено, когда уже есть деструкция. Они болеют заразными формами и являются источником инфекции для детей", – подчеркнула специалист.
Яворская добавила, что среди больных туберкулезом крымских детей смертельных случаев не было, в отличие от детей из новых регионов. Это те дети, которые не были вакцинированы и имели тесный контакт с больными туберкулезом, в первую очередь с родителями.
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