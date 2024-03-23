Рейтинг@Mail.ru
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240323/plyusy-i-minusy-btszh-mediki-rasskazali-o-svoystvakh-vaktsiny-1135932399.html
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T08:31
2024-03-23T08:31
новости
туберкулез
вакцина
вакцинация
россия
здоровье
здравоохранение в россии
нина яворская
минздрав крыма
ирина васильева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111618/98/1116189848_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_793b4afb8d7806c99053efe080f5eaf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева.Старая вакцина БЦЖ успешно применяется еще с середины прошлого века, но только для вакцинации детей. В свое время она стала прорывом в медицине, рассказала главный внештатный детский специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская.В Крыму проводят массовую вакцинацию от туберкулеза новорожденных и детей в возрасте 6-7 лет, если они не приобрели иммунитета до этого возраста. Взрослых не прививают, и таких вакцин на полуострове нет.БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.Поскольку инъекция БЦЖ все-таки не дает полной гарантии, что человек не заболеет, и чревата осложнениями, ученые ведут разработки новых, улучшенных вариантов.Взрослым пациентам для предотвращения заболевания медики рекомендуют регулярно проходить флюорографию. Тревожным симптомом и поводом для обращения к фтизиатру должен стать кашель, который длится более трех недель.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеСколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в КрымуВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111618/98/1116189848_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_b616d871b327cbb82626fe5d6cdfd7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, туберкулез, вакцина, вакцинация, россия, здоровье, здравоохранение в россии, нина яворская, минздрав крыма, ирина васильева
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины

В России изобрели две новых вакцины от туберкулеза

08:31 23.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева.

"Наши ученые разработали две новые вакцины. Как раз для взрослого населения, для тех, кто переболел туберкулезом или инфицирован. Сейчас эти вакцины на различных стадиях клинических исследований, и мы ожидаем результаты", – рассказала она.

Старая вакцина БЦЖ успешно применяется еще с середины прошлого века, но только для вакцинации детей. В свое время она стала прорывом в медицине, рассказала главный внештатный детский специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская.

"Если в 50-60-х годах прошлого столетия, когда еще не было массовой вакцинации БЦЖ, десятки тысяч детей болели туберкулезным менингитом и умирали от него, то 2022 году в России зарегистрировано только семь случаев туберкулезного менингита. То есть вакцина БЦЖ не защищает полностью от заболевания, но от смертельных форм туберкулеза защищает полностью", – объяснила она.

В Крыму проводят массовую вакцинацию от туберкулеза новорожденных и детей в возрасте 6-7 лет, если они не приобрели иммунитета до этого возраста. Взрослых не прививают, и таких вакцин на полуострове нет.
БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.

"Новорожденных прививают ослабленной вакциной, где количество микробных тел в 2 раза меньше, чем в обычной БЦЖ. Но этой защиты достаточно, чтобы защитить ребенка от смерти. Осложнений от вакцинации, потому что это живая бактерия, хоть и ослабленная, в разы меньше", – подчеркнула специалист.

Поскольку инъекция БЦЖ все-таки не дает полной гарантии, что человек не заболеет, и чревата осложнениями, ученые ведут разработки новых, улучшенных вариантов.
Взрослым пациентам для предотвращения заболевания медики рекомендуют регулярно проходить флюорографию. Тревожным симптомом и поводом для обращения к фтизиатру должен стать кашель, который длится более трех недель.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму
ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
 
НовостиТуберкулезВакцинаВакцинацияРоссияЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНина ЯворскаяМинздрав КрымаИрина Васильева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
09:05Трое детей погибли в результате теракта в Подмосковье – минздрав
08:4411 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
08:43Если укусил клещ: куда идти и что делать
08:31Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
08:22Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
08:13На выходных в Севастополе пройдет отключение света: список адресов
07:43Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар
07:1812 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь
07:01Больше 60 погибших и обрушения: что известно к утру о теракте в "Крокусе"
01:22На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших
01:08Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС
01:00Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"
00:47В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети
00:37Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
00:01От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:51Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
23:42На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
23:28Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
23:26Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
Лента новостейМолния