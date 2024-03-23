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Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T08:31
2024-03-23T08:31
2024-03-23T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева.Старая вакцина БЦЖ успешно применяется еще с середины прошлого века, но только для вакцинации детей. В свое время она стала прорывом в медицине, рассказала главный внештатный детский специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская.В Крыму проводят массовую вакцинацию от туберкулеза новорожденных и детей в возрасте 6-7 лет, если они не приобрели иммунитета до этого возраста. Взрослых не прививают, и таких вакцин на полуострове нет.БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.Поскольку инъекция БЦЖ все-таки не дает полной гарантии, что человек не заболеет, и чревата осложнениями, ученые ведут разработки новых, улучшенных вариантов.Взрослым пациентам для предотвращения заболевания медики рекомендуют регулярно проходить флюорографию. Тревожным симптомом и поводом для обращения к фтизиатру должен стать кашель, который длится более трех недель.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеСколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в КрымуВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
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новости, туберкулез, вакцина, вакцинация, россия, здоровье, здравоохранение в россии, нина яворская, минздрав крыма, ирина васильева
Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
В России изобрели две новых вакцины от туберкулеза
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева.
"Наши ученые разработали две новые вакцины. Как раз для взрослого населения, для тех, кто переболел туберкулезом или инфицирован. Сейчас эти вакцины на различных стадиях клинических исследований, и мы ожидаем результаты", – рассказала она.
Старая вакцина БЦЖ успешно применяется еще с середины прошлого века, но только для вакцинации детей. В свое время она стала прорывом в медицине, рассказала главный внештатный детский специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская.
"Если в 50-60-х годах прошлого столетия, когда еще не было массовой вакцинации БЦЖ, десятки тысяч детей болели туберкулезным менингитом и умирали от него, то 2022 году в России зарегистрировано только семь случаев туберкулезного менингита. То есть вакцина БЦЖ не защищает полностью от заболевания, но от смертельных форм туберкулеза защищает полностью", – объяснила она.
В Крыму проводят массовую вакцинацию от туберкулеза новорожденных и детей в возрасте 6-7 лет, если они не приобрели иммунитета до этого возраста. Взрослых не прививают, и таких вакцин на полуострове нет.
БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.
"Новорожденных прививают ослабленной вакциной, где количество микробных тел в 2 раза меньше, чем в обычной БЦЖ. Но этой защиты достаточно, чтобы защитить ребенка от смерти. Осложнений от вакцинации, потому что это живая бактерия, хоть и ослабленная, в разы меньше", – подчеркнула специалист.
Поскольку инъекция БЦЖ все-таки не дает полной гарантии, что человек не заболеет, и чревата осложнениями, ученые ведут разработки новых, улучшенных вариантов.
Взрослым пациентам для предотвращения заболевания медики рекомендуют
регулярно проходить флюорографию. Тревожным симптомом и поводом для обращения к фтизиатру должен стать кашель, который длится более трех недель.
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