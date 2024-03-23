https://crimea.ria.ru/20240323/plyusy-i-minusy-btszh-mediki-rasskazali-o-svoystvakh-vaktsiny-1135932399.html

Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины

Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Плюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины

Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T08:31

2024-03-23T08:31

2024-03-23T08:31

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ирина васильева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза для взрослых. Об их испытании заявила в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева.Старая вакцина БЦЖ успешно применяется еще с середины прошлого века, но только для вакцинации детей. В свое время она стала прорывом в медицине, рассказала главный внештатный детский специалист – фтизиатр Министерства здравоохранения Республики Крым Нина Яворская.В Крыму проводят массовую вакцинацию от туберкулеза новорожденных и детей в возрасте 6-7 лет, если они не приобрели иммунитета до этого возраста. Взрослых не прививают, и таких вакцин на полуострове нет.БЦЖ – живая вакцина, которая может вызвать осложнения, но они все-таки далеко не так страшны, как тяжелые формы туберкулеза и смерть от него. Поэтому медики призывают родителей не отказываться от этой прививки.Поскольку инъекция БЦЖ все-таки не дает полной гарантии, что человек не заболеет, и чревата осложнениями, ученые ведут разработки новых, улучшенных вариантов.Взрослым пациентам для предотвращения заболевания медики рекомендуют регулярно проходить флюорографию. Тревожным симптомом и поводом для обращения к фтизиатру должен стать кашель, который длится более трех недель.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в СевастополеСколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в КрымуВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, туберкулез, вакцина, вакцинация, россия, здоровье, здравоохранение в россии, нина яворская, минздрав крыма, ирина васильева