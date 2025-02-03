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Часть Симферополя обесточена

Часть Симферополя обесточена - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Часть Симферополя обесточена

Десятки улиц крымской столицы обесточены до вечера понедельника из-за работ на сетях и в связи с обрезкой деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T10:05

2025-02-03T10:05

2025-02-03T10:05

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Десятки улиц крымской столицы обесточены до вечера понедельника из-за работ на сетях и в связи с обрезкой деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, до 17 часов из-за ремонтов на линии света не будет частично по улицам Строителей, Запорожской, Леси Украинки, Широкой, Западной, Маркевича, Планеристов, Тесленко, Ясной, в Крутом переулке, на территории микрорайона Кирпичное, садового товарищества "Петровские скалы".До этого же времени из-за обрезки деревьев частично обесточены улицы Куйбышева, Лизы Чайкиной, Грэсовская, Космическая, Большевика Попова, Героев Сталинграда, Глинки, Греческая, Проспект Победы, Понтийская, Бетховена, Стахановцев, Чайковского, Партизанская, Комсомольская, Битакская, Крупской, Буюк-Яшлав, Дертколь, Къалымтай, Къарагъач, Армутлыкъ, Чешмеджи, Тавр-Даир, Аджи-Эли, переулки Гравийный, Дертколь, Скрипниченко, Марсовый, Юный, 1-7 Вольный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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