https://crimea.ria.ru/20240112/tysyachi-kilometrov-lep-otremontirovali-krymskie-energetiki-za-god-1134158243.html
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
За 2023 год крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T21:35
2024-01-12T21:35
2024-01-12T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За 2023 год крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Чтобы птицы больше не гибли при соприкосновении с токоведущими частями ЛЭП, были смонтированы более 1300 защитных устройств."Применяемые ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах линейных объектов", – уточнили в пресс-службе.Кроме того, в течение года были расчищены от древесной растительности более 500 километров вдоль линий электропередачи. Это важно для предупреждения временных перерывов в электроснабжении в связи с падением веток и деревьев.Как сообщалось ранее, в Евпатории до сих пор продолжают ликвидировать последствия шторма, произошедшего 26-27 ноября 2023 года. Так, на улице Симферопольской не работает 120 линий уличного освещения, разрушено две опоры и не восстановлен шкаф освещения, смытый морем во время разгула стихии.
https://crimea.ria.ru/20231123/krymenergo-poluchit-50-mln-rubley-na-zamenu-elektropodstantsiy-1133002205.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, электросети крыма, лэп
Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
В Крыму отремонтировали почти 3000 километров ЛЭП и поставили защитные устройства для птиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За 2023 год крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"В целом за 2023 год проведен капитальный ремонт 2789 км ЛЭП различного класса напряжения. Так, специалисты энергокомпании заменили 3,5 км проводов воздушных линий (ВЛ) 35-220 кВ и 688 км линий 0,4-10 кВ, 4484 дефектные опоры 0,4-220 кВ, 7267 изоляторов. Помимо этого, были отремонтированы 125 подстанций 35-110 кВ, отвечающих за электроснабжение отдельных населенных пунктов или районов полуострова, и около 1600 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 0,4-10 кВ", – говорится в сообщении.
Чтобы птицы больше не гибли при соприкосновении с токоведущими частями ЛЭП, были смонтированы более 1300 защитных устройств.
"Применяемые ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах линейных объектов", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в течение года были расчищены от древесной растительности более 500 километров вдоль линий электропередачи. Это важно для предупреждения временных перерывов в электроснабжении в связи с падением веток и деревьев.
Как сообщалось ранее, в Евпатории до сих пор продолжают ликвидировать последствия
шторма, произошедшего 26-27 ноября 2023 года. Так, на улице Симферопольской не работает 120 линий уличного освещения, разрушено две опоры и не восстановлен шкаф освещения, смытый морем во время разгула стихии.