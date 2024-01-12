https://crimea.ria.ru/20240112/tysyachi-kilometrov-lep-otremontirovali-krymskie-energetiki-za-god-1134158243.html

Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

За 2023 год крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T21:35

2024-01-12T21:35

2024-01-12T21:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За 2023 год крымские энергетики отремонтировали рекордное количество ЛЭП, а также установили 1300 специальных устройств для защиты птиц от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Чтобы птицы больше не гибли при соприкосновении с токоведущими частями ЛЭП, были смонтированы более 1300 защитных устройств."Применяемые ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах линейных объектов", – уточнили в пресс-службе.Кроме того, в течение года были расчищены от древесной растительности более 500 километров вдоль линий электропередачи. Это важно для предупреждения временных перерывов в электроснабжении в связи с падением веток и деревьев.Как сообщалось ранее, в Евпатории до сих пор продолжают ликвидировать последствия шторма, произошедшего 26-27 ноября 2023 года. Так, на улице Симферопольской не работает 120 линий уличного освещения, разрушено две опоры и не восстановлен шкаф освещения, смытый морем во время разгула стихии.

https://crimea.ria.ru/20231123/krymenergo-poluchit-50-mln-rubley-na-zamenu-elektropodstantsiy-1133002205.html

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