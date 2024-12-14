https://crimea.ria.ru/20241214/v-orlovskoy-oblasti-potushili-pozhar-posle-ataki-vsu-1142623879.html

В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ

В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2024

В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ

Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T23:40

2024-12-14T23:40

2024-12-14T23:46

орловская область

андрей клычков

пожар

обстрелы всу

безопасность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Глава региона также поручил руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор. Огонь удалось локализовать ближе к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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орловская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, пожар, обстрелы всу, безопасность, новости, россия