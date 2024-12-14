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В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ
В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2024
В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ
Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T23:40
2024-12-14T23:40
2024-12-14T23:46
орловская область
андрей клычков
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Глава региона также поручил руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов, сообщал утром 14 декабря губернатор. Огонь удалось локализовать ближе к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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орловская область, андрей клычков, пожар, обстрелы всу, безопасность, новости, россия
В Орловской области потушили пожар после атаки ВСУ
В Орловской области потушили объект топливной инфраструктуры после атаки ВСУ
23:40 14.12.2024 (обновлено: 23:46 14.12.2024)