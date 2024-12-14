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Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства
Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал", сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T21:47
2024-12-14T21:57
грузия
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саломе зурабишвили
акции протеста в грузии
беспорядки в грузии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал", сообщает грузинский телеканал Mtavari.Ранее она заявила, что не уйдет с поста президента Грузии, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Кобахидзе также подчеркнул, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция.Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Он получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.Кавелашвили был единственным претендентом на пост президента, его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера КобахидзеВ Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси
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грузия, выборы, в мире, политика, новости, саломе зурабишвили, акции протеста в грузии, беспорядки в грузии
Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства

Саломе Зурабишвили: в Грузии на выборах нового президента никто никого не выбирал

21:47 14.12.2024 (обновлено: 21:57 14.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал", сообщает грузинский телеканал Mtavari.
"Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", — заявила Зурабишвили, обращаясь к митингующим в Тбилиси после оглашения итогов голосования.
Ранее она заявила, что не уйдет с поста президента Грузии, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Кобахидзе также подчеркнул, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.
В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция.
Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Он получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Кавелашвили был единственным претендентом на пост президента, его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".
Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.
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