https://crimea.ria.ru/20241214/prezident-gruzii-ne-zametila-vyborov-novogo-glavy-gosudarstva-1142621456.html

Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства

Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал", сообщает... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T21:47

2024-12-14T21:47

2024-12-14T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после проведенных в субботу выборов нового главы государства заявила, что "никто никого не выбирал", сообщает грузинский телеканал Mtavari.Ранее она заявила, что не уйдет с поста президента Грузии, поскольку "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Кобахидзе также подчеркнул, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция.Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Он получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.Кавелашвили был единственным претендентом на пост президента, его выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера КобахидзеВ Грузии задержали семерых организаторов беспорядков в Тбилиси

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, выборы, в мире, политика, новости, саломе зурабишвили, акции протеста в грузии, беспорядки в грузии