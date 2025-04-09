https://crimea.ria.ru/20250409/Kakoy-segodnya-prazdnik-9-aprelya_-1118148261.html

Какой сегодня праздник: 9 апреля

Какой сегодня праздник: 9 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Какой сегодня праздник: 9 апреля

В эту среду, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-09T00:00

2025-04-09T00:00

2025-04-08T22:23

общество

новости

праздники и памятные даты

россия

в мире

история

пво

виктор черномырдин

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/04/1118560405_0:9:2449:1387_1920x0_80_0_0_1561c9cdffb51a8c51df66dc21f6e5c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В эту среду, 9 апреля, в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Еще в этот день родился знаменитый завоеватель Тамерлан.Что празднуют в мире9 апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. История ПВО насчитывает больше века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами, появились в декабре 1914 года.Еще сегодня День работников клининговой службы, День финского языка, День прозвища и День ананасов с бужениной.Знаменательные событияВ 1667 году в этот день в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.В 1699 году Петр I подписал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".В 1974 году в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".Кто родилсяВ 1336 году на свет появился один из известнейших в мире завоевателей, тюрко-монгольский военачальник Тамерлан.В 1812 году родился французский поэт Шарль-Пьер Бодлер. Он считается основоположником эстетики декаданса и символизма. Поэт оказал влияние на развитие европейской классики. Наиболее известным и значительным в его творчестве стал сборник стихов "Цветы зла".В 1938 году родился политик Виктор Черномырдин, который в 1992-1998 годах был председателем правительства РФ.Кроме этого, 9 апреля родились американская актриса Кристин Стюарт, чемпион мира в автогонках "Формула-1" Жак Вильнев.

россия

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история, пво, виктор черномырдин, керчь