Рейтинг@Mail.ru
В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/v-kharkove-pylayut-pozhary-posle-serii-moschnykh-vzryvov-1145527816.html
В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
В Харькове в результате массированной атаки произошли пожары в нескольких районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T22:49
2025-04-08T22:59
украина
харьков
в мире
взрыв
пожар
удары по украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d1f27af6efc33af27dbdd290965870f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Харькове в результате массированной атаки произошли пожары в нескольких районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.По его данным, во вторник вечером в Харькове прогремели как минимум семь взрывов. Пожары вспыхнули в Киевском и Индустриальном районах. 6 апреля взрывы прогремели в в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева.В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
харьков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1b/1144512081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d25b740b0374430b6a441b3e8c2a603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, харьков, в мире, взрыв, пожар, удары по украине, новости
В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов

В Харькове после семи мощных взрывов вспыхнули пожары

22:49 08.04.2025 (обновлено: 22:59 08.04.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на промышленном объекте в Киеве
Пожар на промышленном объекте в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Харькове в результате массированной атаки произошли пожары в нескольких районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, во вторник вечером в Харькове прогремели как минимум семь взрывов. Пожары вспыхнули в Киевском и Индустриальном районах.

"В Киевском районе горят хозяйственные постройки. В Индустриальном районе полыхают складские помещения. Массированная атака на город продолжается. На месте новых попаданий вспыхнули пожары", - сообщил он.

6 апреля взрывы прогремели в в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева.
В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаХарьковВ миреВзрывПожарУдары по УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
22:49В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
22:40Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью
22:24Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
22:17Отели Анапы снижают цены на лето
21:51Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку
21:35В Крыму нашли фальсифицированное сливочное масло
21:13РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда
20:46В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты
20:37"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции
20:19США повысили пошлины для Китая до 104 процентов
20:03Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом
19:48Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
19:43Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды
19:25Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине
19:07В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале
18:48В Крыму встретили Знамя Победы
18:38Авария на сетях в Евпатории устранена – когда в домах появится вода
18:27СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
18:15На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны
Лента новостейМолния