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В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов

В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов

В Харькове в результате массированной атаки произошли пожары в нескольких районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T22:49

2025-04-08T22:49

2025-04-08T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Харькове в результате массированной атаки произошли пожары в нескольких районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.По его данным, во вторник вечером в Харькове прогремели как минимум семь взрывов. Пожары вспыхнули в Киевском и Индустриальном районах. 6 апреля взрывы прогремели в в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева.В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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