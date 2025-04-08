В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
В Харькове после семи мощных взрывов вспыхнули пожары
22:49 08.04.2025 (обновлено: 22:59 08.04.2025)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар на промышленном объекте в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Харькове в результате массированной атаки произошли пожары в нескольких районах города. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
По его данным, во вторник вечером в Харькове прогремели как минимум семь взрывов. Пожары вспыхнули в Киевском и Индустриальном районах.
"В Киевском районе горят хозяйственные постройки. В Индустриальном районе полыхают складские помещения. Массированная атака на город продолжается. На месте новых попаданий вспыхнули пожары", - сообщил он.
6 апреля взрывы прогремели в в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах Киева.
В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.
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