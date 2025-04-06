Рейтинг@Mail.ru
Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250406/raketnyy-udar-po-kievu-vzryvy-i-pozhary-gremyat-v-gorode-1145463275.html
Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города
Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города
Взрывы прогремели в Киеве утром в воскресенье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T07:10
2025-04-06T07:55
киев
виталий кличко
новости
украина
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035038_0:76:940:605_1920x0_80_0_0_79823fe0677045e97d6eb11ea2598fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве утром в воскресенье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141035038_17:0:924:680_1920x0_80_0_0_128a228e2accb5146d4f464daced37b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, виталий кличко, новости, украина, взрыв
Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города

Взрывы и пожары в Киеве зафиксированы в нескольких районах города

07:10 06.04.2025 (обновлено: 07:55 06.04.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве утром в воскресенье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

"В результате ракетной атаки на столицу в городе произошли пожары в Оболонском, Дарницком, Соломенском районах. В Оболонском районе произошло обрушение здания", – сказано в сообщении.

В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КиевВиталий КличкоНовостиУкраинаВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56В Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц
10:24Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"
09:34Когда дадут воду в Евпатории
09:11Ураган в Сибири: десятки пострадавших и массовые отключения света
08:46Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекций
08:22Оздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФ
07:37Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
07:10Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города
00:01Полярный фронт пройдет через Крым: прогноз погоды на 6 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 6 апреля
21:35Реконструкция трассы из Москвы в Крым и ураган в Сибири – главное за день
20:49В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ
20:14Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
19:58Пожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
19:43Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы
19:37В Москве загорелось здание Российской государственной библиотеки
19:04Шесть тепличных хозяйств Крыма "посажены" на карантин Россельхознадзором
18:47Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России
18:10Путин в Совбезе и теракт в Крыму: главные события недели
17:43В Ялте отремонтируют три старинные улицы
Лента новостейМолния