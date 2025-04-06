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Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города

Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Взрывы и пожары в Киеве произошли в нескольких районах города

Взрывы прогремели в Киеве утром в воскресенье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T07:10

2025-04-06T07:10

2025-04-06T07:55

киев

виталий кличко

новости

украина

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Киеве утром в воскресенье на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.В пятницу вечером вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого были ликвидированы десятки западных инструкторов и офицеров ВСУ.Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве в недельной сводке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, виталий кличко, новости, украина, взрыв