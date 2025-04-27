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Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю
Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю
Обсуждение вопроса признания Крыма. Освобождение Курской области от украинских вооруженных формирований. Массированные атаки беспилотников ВСУ на Крым. Гибель... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T17:46
2025-04-27T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Обсуждение вопроса признания Крыма. Освобождение Курской области от украинских вооруженных формирований. Массированные атаки беспилотников ВСУ на Крым. Гибель замначальника оперативного управления Генштаба РФ. Условие Кремля по украинскому урегулированию. Режим чрезвычайной ситуации в Киржаче из-за взрывов на территории воинской части. Серия землетрясений в Стамбуле и Ялте. Уход военного журналиста "Красной звезды" Никиты Гольдина после ранения при атаке ВСУ. Прибытие первого контейнерного поезда в Крым через новые регионы. Платная федеральная трасса А-289 к Крымскому мосту.О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.Переговоры и признание КрымаСША сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, сообщила на этой неделе газета Wall Street Journal.Владимир Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТОСША недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Штаты больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США впервые за три года провели прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту, что позволило Вашингтону лучше понять позицию Москвы.Освобождение Курской области от украинских боевиковВ субботу начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин.Теракт в Балашихе и гибель генерал-лейтенанта Генштаба РФВ пятницу результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик.В субботу ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль Москалика, в результате взрыва которого он погиб. В воскресенье задержанному предъявили обвинение в совершении террористического акта.Массированные атаки дронов на КрымНа этой неделе киевский режим усилил беспилотные атаки на Крым. В ночь на 24 апреля над регионом сбили 45 вражеских дронов, 25 апреля российские силы ПВО уничтожили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма. Еще шесть БПЛА были ликвидированы над полуостровом днем 25 апреля, пять – в субботу, три – утром в воскресенье.Условие Кремля по УкраинеУкраина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point на этой неделе. Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики закреплены в Конституции России и являются неотъемлемой частью РФ, хотя пока частично остаются оккупированы киевским режимом. Также представитель Кремля сообщил, что отставка главы киевского режима Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.Взрывы в КиржачеВзрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ уточнили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.Уход военкораВоенный журналист редакционно-издательского центра "Красная звезда" Никита Гольдин, попавший в марте под обстрел ВСУ в Луганской Народной Республике, утром 22 апреля скончался от полученных ранений. В результате атаки ВСУ тогда погибли также военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. 25 марта стало известно о том, что портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики.Серия землетрясений в Стамбуле и Ялте23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших при серии стамбульских толчков выросло и достигло почти 240 человек. Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Произошли четыре землетрясения магнитудой от 1,5 до 2, три из подземных толчков были ощутимы жителями Южнобережья.Платная трасса к Крымскому мостуСо вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров. Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.Прибытие первого контейнерного поезда в Крым через историческое регионы России21 апреля в Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Как сообщил первый заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко, состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута – порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю

Вопрос признания Крыма и освобождение Курской области от боевиков ВСУ – главное за неделю

17:46 27.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Обсуждение вопроса признания Крыма. Освобождение Курской области от украинских вооруженных формирований. Массированные атаки беспилотников ВСУ на Крым. Гибель замначальника оперативного управления Генштаба РФ. Условие Кремля по украинскому урегулированию. Режим чрезвычайной ситуации в Киржаче из-за взрывов на территории воинской части. Серия землетрясений в Стамбуле и Ялте. Уход военного журналиста "Красной звезды" Никиты Гольдина после ранения при атаке ВСУ. Прибытие первого контейнерного поезда в Крым через новые регионы. Платная федеральная трасса А-289 к Крымскому мосту.
О главных событиях и заявлениях минувшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры и признание Крыма

США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, сообщила на этой неделе газета Wall Street Journal.
Владимир Зеленский заявил, что Киев юридически не признает Крым российским. Чиновники Евросоюза ранее также донесли до администрации американского президента Дональда Трампа послание, что ЕС не сможет признать Крым, это является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщила газета The Washington Post. Сам американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Штаты больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США впервые за три года провели прямые переговоры с Россией по украинскому конфликту, что позволило Вашингтону лучше понять позицию Москвы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
25 апреля, 16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сделка по Украине и признание Крыма – что Трамп хочет "продать" Москве

Освобождение Курской области от украинских боевиков

В субботу начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.
Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.
Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.
Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
14:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ

Теракт в Балашихе и гибель генерал-лейтенанта Генштаба РФ

В пятницу результате взрыва в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
В субботу ФСБ задержала агента украинских спецслужб, заминировавшего автомобиль Москалика, в результате взрыва которого он погиб. В воскресенье задержанному предъявили обвинение в совершении террористического акта.
Учения - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
10:12
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения

Массированные атаки дронов на Крым

На этой неделе киевский режим усилил беспилотные атаки на Крым. В ночь на 24 апреля над регионом сбили 45 вражеских дронов, 25 апреля российские силы ПВО уничтожили за ночь 79 украинских беспилотников, в том числе 59 над территорией Крыма. Еще шесть БПЛА были ликвидированы над полуостровом днем 25 апреля, пятьв субботу, три – утром в воскресенье.
Боевики ВСУ запускают беспилотники
25 апреля, 15:10Радио "Спутник в Крыму"
Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на Крым

Условие Кремля по Украине

Украина должна вывести войска с территории новых регионов РФ для завершения конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point на этой неделе. Представитель Кремля подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики закреплены в Конституции России и являются неотъемлемой частью РФ, хотя пока частично остаются оккупированы киевским режимом. Также представитель Кремля сообщил, что отставка главы киевского режима Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине, но любые подписанные им документы могут быть оспорены из-за его нелегитимности.
Владимир Зеленский
08:09
Россия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану Трампа

Взрывы в Киржаче

Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ уточнили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комиссию для установления обстоятельств случившегося под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время похорон папы римского в Ватикане
Вчера, 18:16
На похоронах папы римского Зеленский успел поговорить с Трампом

Уход военкора

Военный журналист редакционно-издательского центра "Красная звезда" Никита Гольдин, попавший в марте под обстрел ВСУ в Луганской Народной Республике, утром 22 апреля скончался от полученных ранений. В результате атаки ВСУ тогда погибли также военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. 25 марта стало известно о том, что портрет военкора Федорчака открыли в Зале славы крымской журналистики.
Вандалы подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО: Галагуза Евгения, Лукашова Виталия и Главатого Сергея
Вчера, 11:29
В Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора Федорчака

Серия землетрясений в Стамбуле и Ялте

23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших при серии стамбульских толчков выросло и достигло почти 240 человек. Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.
26 апреля замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что в субботу на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Произошли четыре землетрясения магнитудой от 1,5 до 2, три из подземных толчков были ощутимы жителями Южнобережья.
Турецкий флаг. Архивное фото
15:22
Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством

Платная трасса к Крымскому мосту

Со вторника федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров. Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы "Свободный поток". Стоимость проезда по разным участкам для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей.
Поезда Таврия стали передвижными выставочными залами к 80-летию Победы
22 апреля, 19:39
Поезда в Крым украсили к 80-летию Победы

Прибытие первого контейнерного поезда в Крым через историческое регионы России

21 апреля в Крым прибыл первый контейнерный поезд, проехавший по сети железных дорог через исторические регионы России. Как сообщил первый заместитель министра транспорта региона Александр Овдиенко, состав проследовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному графику. Он прошел более 3000 километров менее чем за пять дней. Конечная точка маршрута – порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда.
Пляж в Алуште
22 апреля, 08:27Радио "Спутник в Крыму"
Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
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Заголовок открываемого материала
19:10Крым и Белгородская область подписали бессрочное соглашение о содружестве
18:48Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
18:26РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины
18:16Лавров ответил на вопрос о предложении Трампа остановить удары по Украине
18:07Вопрос Крыма решен: Россия не ведет переговоры о целостности территории
17:46Признание Крыма и освобождение Курской области – главное за неделю
17:17Истерики станут смертным приговором: о чем в США предупредили Зеленского
16:54Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
16:27В Москве на 1,5 тысячах "квадратов" горит банный комплекс
16:12Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
15:46В Румынии новая вспышка свиной чумы
15:22Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством
14:49Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
14:43На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
14:11Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
13:43Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море
13:10Крымский мост сейчас: резко выросла очередь на въезде на полуостров
12:52Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах
12:22Трех человек спасли на пожаре в многоэтажке в Саках
12:00Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
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