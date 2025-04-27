РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины
Россия не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины – Лавров
18:26 27.04.2025 (обновлено: 18:32 27.04.2025)
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, заявил в интервью телеканалу CBS глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг", – сказал Лавров.
И отметил, что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются, ЗАЭС в надежных руках.
На уточняющий вопрос, означает ли это "нет", Лавров заявил, что не думает, что возможны какие-либо изменения.
"Мы не получали никаких конкретных предложений. Понимаю, что журналистам приходится строить догадки. Мы не можем гадать о том, что не упоминается в ходе переговоров", – отметил министр.
США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, сообщила на этой неделе газета Wall Street Journal.
Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
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