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РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины

РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины - РИА Новости Крым, 27.04.2025

РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины

Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, заявил в интервью телеканалу CBS глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T18:26

2025-04-27T18:26

2025-04-27T18:32

сергей лавров

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, заявил в интервью телеканалу CBS глава МИД РФ Сергей Лавров.И отметил, что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются, ЗАЭС в надежных руках.На уточняющий вопрос, означает ли это "нет", Лавров заявил, что не думает, что возможны какие-либо изменения.США сообщили киевским властям, что ждут от них уступок, включая отказ от вступления Украины в НАТО. Для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС, сообщила на этой неделе газета Wall Street Journal.Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250427/vopros-kryma-reshen-rossiya-ne-vedet-peregovory-o-tselostnosti-territorii-1146023762.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

россия

сша

украина

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сергей лавров, новости, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), россия, сша, украина