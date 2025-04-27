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На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами - РИА Новости Крым, 27.04.2025
На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
В Крыму везде красиво и хорошо – так сами крымчане отвечают на вопрос "Чем интересен полуостров?" В преддверии сезона масштабная подготовка идет практически в... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T21:14
2025-04-27T21:14
2025-04-27T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму везде красиво и хорошо – так сами крымчане отвечают на вопрос "Чем интересен полуостров?" В преддверии сезона масштабная подготовка идет практически в каждом курортном городе и поселке.Журналисты РИА Новости Крым пообщались с жителями полуострова и узнали, что сами крымчане советуют посмотреть туристам.Волошинский духСтроительство новой набережной в Коктебеле – не повод исключать этот топоним из туристического маршрута. В окрестностях поселка и самой Феодосии много мест, обязательных для посещения – гора Клементьева, музей дельтапланеризма, картинная галерея Айвазовского. "Это любимые места. Волошинский дух, он там остался", – говорят крымчане.Обязательно в Севастополь и на ЮБКВ перерывах между отдыхом жители полуострова настоятельно советуют посетить Севастополь. "Обязательно в Севастополь и Херсонес – это наше история". За красотой природы россиянам советуют ехать в туристические флагманы полуострова – Форос, Симеиз, Ай-Петри.Отдыхайте и радуйтесьПриродные достопримечательности в Крыму рассыпаны по всему полуострову. Найти свое уникальное место сможет каждый россиянин, уверены крымчане. "Отдыхайте и радуйтесь, что у вас есть Крым. Кто не был – приезжайте, кто был – пускай гордится, что был в Крыму", – советуют жители полуострова всем туристам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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опрос, видео, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, крым, севастополь, мнения, видео
На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
Крымчане советуют туристам лучшие места полуострове – опрос РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму везде красиво и хорошо – так сами крымчане отвечают на вопрос "Чем интересен полуостров?" В преддверии сезона масштабная подготовка идет практически в каждом курортном городе и поселке.
Журналисты РИА Новости Крым
пообщались с жителями полуострова и узнали, что сами крымчане советуют посмотреть туристам.
Строительство новой набережной
в Коктебеле – не повод исключать этот топоним из туристического маршрута. В окрестностях поселка и самой Феодосии
много мест, обязательных для посещения – гора Клементьева, музей дельтапланеризма, картинная галерея Айвазовского. "Это любимые места. Волошинский дух, он там остался", – говорят крымчане.
Обязательно в Севастополь и на ЮБК
В перерывах между отдыхом жители полуострова настоятельно советуют посетить Севастополь. "Обязательно в Севастополь и Херсонес – это наше история". За красотой природы россиянам советуют ехать в туристические флагманы полуострова – Форос, Симеиз, Ай-Петри.
Природные достопримечательности в Крыму рассыпаны по всему полуострову. Найти свое уникальное место сможет каждый россиянин, уверены крымчане. "Отдыхайте и радуйтесь, что у вас есть Крым. Кто не был – приезжайте, кто был – пускай гордится, что был в Крыму", – советуют жители полуострова всем туристам.
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