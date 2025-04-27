https://crimea.ria.ru/20250427/na-otdykh-v-krym--zhiteli-poluostrova-podelilis-sovetami-s-turistami-1146019933.html

На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами

На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами - РИА Новости Крым, 27.04.2025

На отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами

В Крыму везде красиво и хорошо – так сами крымчане отвечают на вопрос "Чем интересен полуостров?" В преддверии сезона масштабная подготовка идет практически в... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T21:14

2025-04-27T21:14

2025-04-27T21:14

опрос

видео

туризм в крыму

отдых в крыму

крым курортный

крым

севастополь

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146022413_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f5371804487e71add930acc03c0573a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму везде красиво и хорошо – так сами крымчане отвечают на вопрос "Чем интересен полуостров?" В преддверии сезона масштабная подготовка идет практически в каждом курортном городе и поселке.Журналисты РИА Новости Крым пообщались с жителями полуострова и узнали, что сами крымчане советуют посмотреть туристам.Волошинский духСтроительство новой набережной в Коктебеле – не повод исключать этот топоним из туристического маршрута. В окрестностях поселка и самой Феодосии много мест, обязательных для посещения – гора Клементьева, музей дельтапланеризма, картинная галерея Айвазовского. "Это любимые места. Волошинский дух, он там остался", – говорят крымчане.Обязательно в Севастополь и на ЮБКВ перерывах между отдыхом жители полуострова настоятельно советуют посетить Севастополь. "Обязательно в Севастополь и Херсонес – это наше история". За красотой природы россиянам советуют ехать в туристические флагманы полуострова – Форос, Симеиз, Ай-Петри.Отдыхайте и радуйтесьПриродные достопримечательности в Крыму рассыпаны по всему полуострову. Найти свое уникальное место сможет каждый россиянин, уверены крымчане. "Отдыхайте и радуйтесь, что у вас есть Крым. Кто не был – приезжайте, кто был – пускай гордится, что был в Крыму", – советуют жители полуострова всем туристам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристовТренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опрос, видео, туризм в крыму, отдых в крыму, крым курортный, крым, севастополь, мнения, видео