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В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории
В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории - РИА Новости Крым, 27.04.2025
В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории
27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T20:48
2025-04-27T19:34
поезд
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гранд сервис экспресс
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евпатория
железная дорога
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. 27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В пресс-службе перевозчика добавили, что поезд будет отправляться из Москвы в 20:00 и прибывать в Евпаторию через день в 11:20. Из Евпатории он будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву в 9:45."Расписание, предполагающее вечернее отправление и утреннее прибытие, составлено с учетом пожеланий отдыхающих и удобно стыкуется с временем заезда и выезда в гостиницы и санатории", – объяснили в транспортной компании.В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон с купе для маломобильных пассажиров, уточнил перевозчик.Ранее сообщалось, что сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в Крым, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиСколько поездов летом поедут в КрымНа пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов
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поезд, новости крыма, новости, гранд сервис экспресс, москва, евпатория, железная дорога, отдых в крыму
В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории

Из Москвы в Евпаторию запустили сезонный поезд

20:48 27.04.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Из Москвы в Евпаторию запустили сезонный поезд
Из Москвы в Евпаторию запустили сезонный поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. 27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
"Как и в прошлом году, поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы. Он продолжит курсировать отправлением из Москвы до 15 октября, из Евпатории до 13 октября", – сказано в публикации.
В пресс-службе перевозчика добавили, что поезд будет отправляться из Москвы в 20:00 и прибывать в Евпаторию через день в 11:20. Из Евпатории он будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву в 9:45.
"Расписание, предполагающее вечернее отправление и утреннее прибытие, составлено с учетом пожеланий отдыхающих и удобно стыкуется с временем заезда и выезда в гостиницы и санатории", – объяснили в транспортной компании.
В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон с купе для маломобильных пассажиров, уточнил перевозчик.
Ранее сообщалось, что сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в Крым, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.
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