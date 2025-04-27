https://crimea.ria.ru/20250427/v-krym-iz-moskvy-zapustili-sezonnyy-poezd-do-evpatorii-1146024560.html

В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории

В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории - РИА Новости Крым, 27.04.2025

В Крым из Москвы запустили сезонный поезд до Евпатории

27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T20:48

2025-04-27T20:48

2025-04-27T19:34

поезд

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железная дорога

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. 27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым, сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В пресс-службе перевозчика добавили, что поезд будет отправляться из Москвы в 20:00 и прибывать в Евпаторию через день в 11:20. Из Евпатории он будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву в 9:45."Расписание, предполагающее вечернее отправление и утреннее прибытие, составлено с учетом пожеланий отдыхающих и удобно стыкуется с временем заезда и выезда в гостиницы и санатории", – объяснили в транспортной компании.В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон с купе для маломобильных пассажиров, уточнил перевозчик.Ранее сообщалось, что сезонный поезд "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать в Крым, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7 причин приехать в Крым на майские праздникиСколько поездов летом поедут в КрымНа пороге летнего сезона – как Феодосия готовится встречать туристов

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евпатория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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