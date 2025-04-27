https://crimea.ria.ru/20250427/shest-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1146027338.html

Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Шесть украинских дронов сбили силы противовоздушной обороны России над Крымом и Черным морем вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T22:10

2025-04-27T22:10

2025-04-27T22:26

министерство обороны рф

новости крыма

черное море

безопасность республики крым и севастополя

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Шесть украинских дронов сбили силы противовоздушной обороны России над Крымом и Черным морем вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в воскресенье российская ПВО сбила три украинских беспилотника.Утром в субботу над Крымом были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)