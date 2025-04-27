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Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Шесть украинских дронов сбили силы противовоздушной обороны России над Крымом и Черным морем вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T22:10
2025-04-27T22:26
министерство обороны рф
новости крыма
черное море
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Шесть украинских дронов сбили силы противовоздушной обороны России над Крымом и Черным морем вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в воскресенье российская ПВО сбила три украинских беспилотника.Утром в субботу над Крымом были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости крыма, черное море, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Шесть украинских беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили шесть украинских беспилотников

22:10 27.04.2025 (обновлено: 22:26 27.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Шесть украинских дронов сбили силы противовоздушной обороны России над Крымом и Черным морем вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БпЛА – над территорией Республики Крым и один БпЛА – над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении.

Утром в воскресенье российская ПВО сбила три украинских беспилотника.
Утром в субботу над Крымом были уничтожены четыре беспилотника ВСУ. В ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 59 вражеских дронов над территорией полуострова. Сутками ранее сбили 45 беспилотников.
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Министерство обороны РФНовости КрымаЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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