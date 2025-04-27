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Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T18:48
2025-04-27T18:48
владимир путин (политик)
новости
россия
курская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, курская область, вооруженные силы россии
Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области

Путин поблагодарил командующего группой в связи с освобождением Курской области

18:48 27.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", – сказал Песков.
В субботу начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.
Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.
Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.
Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин.
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