https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymu-vstretili-znamya-pobedy-1145523305.html

В Крыму встретили Знамя Победы

В Крыму встретили Знамя Победы - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Крыму встретили Знамя Победы

На Крымской железной дороге стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T18:48

2025-04-08T18:48

2025-04-08T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На Крымской железной дороге стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в компании-перевозчике.По железнодорожным путям символ доставят в крымские города в даты их освобождения. Первая точка на маршруте – станция Армянск, рассказывают в пресс-службе.В Армянске флаг пробудет до 11 апреля, после его доставят в Красноперекопск – тоже в дату освобождения."Крымская наступательная операция – одна из самых значимых в истории Великой Отечественной войны. За 35 дней полуостров был полностью очищен от противника", – заключили в компании-перевозчике.8 апреля 1944 года началась Крымская операция – важнейшая стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне, в которой были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате ожесточенных боев советские солдаты разгромили войска вермахта и освободили Крымский полуостров. Крымская наступательная операция стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой ОтечественнойВ Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой ПобедыРакета Победы стартовала с Байконура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, 80 лет победы, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, крымская железная дорога (кжд), новости крыма