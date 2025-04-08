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В Крыму встретили Знамя Победы - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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В Крыму встретили Знамя Победы
В Крыму встретили Знамя Победы - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Крыму встретили Знамя Победы
На Крымской железной дороге стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T18:48
2025-04-08T18:48
крым
армянск
80 лет победы
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
память
крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На Крымской железной дороге стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в компании-перевозчике.По железнодорожным путям символ доставят в крымские города в даты их освобождения. Первая точка на маршруте – станция Армянск, рассказывают в пресс-службе.В Армянске флаг пробудет до 11 апреля, после его доставят в Красноперекопск – тоже в дату освобождения."Крымская наступательная операция – одна из самых значимых в истории Великой Отечественной войны. За 35 дней полуостров был полностью очищен от противника", – заключили в компании-перевозчике.8 апреля 1944 года началась Крымская операция – важнейшая стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне, в которой были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате ожесточенных боев советские солдаты разгромили войска вермахта и освободили Крымский полуостров. Крымская наступательная операция стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой ОтечественнойВ Севастополе украсят автобусы ко Дню Великой ПобедыРакета Победы стартовала с Байконура
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крым, армянск, 80 лет победы, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, крымская железная дорога (кжд), новости крыма
В Крыму встретили Знамя Победы

Знамя Победы доставили в Армянск по железной дороге

18:48 08.04.2025
 
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорогаЗнамя Победы прибыло в Армянск
Знамя Победы прибыло в Армянск
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На Крымской железной дороге стартовала патриотическая акция "Знамя Победы" в честь освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в компании-перевозчике.
По железнодорожным путям символ доставят в крымские города в даты их освобождения. Первая точка на маршруте – станция Армянск, рассказывают в пресс-службе.

"Локомотивная бригада передала дежурной по станции копию главного символа Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – Знамя Победы установили на фасаде здания", – сообщили в КЖД.

© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорогаЗнамя Победы прибыло в Армянск
Знамя Победы прибыло в Армянск
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорога
Знамя Победы прибыло в Армянск
В Армянске флаг пробудет до 11 апреля, после его доставят в Красноперекопск – тоже в дату освобождения.
"Крымская наступательная операция – одна из самых значимых в истории Великой Отечественной войны. За 35 дней полуостров был полностью очищен от противника", – заключили в компании-перевозчике.
8 апреля 1944 года началась Крымская операция – важнейшая стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне, в которой были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате ожесточенных боев советские солдаты разгромили войска вермахта и освободили Крымский полуостров. Крымская наступательная операция стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны.
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