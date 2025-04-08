https://crimea.ria.ru/20250408/zvezdnyy-pokhod-v-krymu-posvyatyat-nachalu-krymskoy-nastupatelnoy-operatsii-1145515970.html

"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции

"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции - РИА Новости Крым, 08.04.2025

"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции

В Крыму возрождают советскую традицию "Звездных походов". Ближайшее однодневное мероприятие в рамках проекта пройдет 12 апреля и будет посвящено Крымской... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T20:37

2025-04-08T20:37

2025-04-08T20:37

радио "спутник в крыму"

максим репецкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму возрождают советскую традицию "Звездных походов". Ближайшее однодневное мероприятие в рамках проекта пройдет 12 апреля и будет посвящено Крымской наступательной операции. Об особенностях и организации нового туристического направления в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замдиректора республиканского Центра детского туризма, председатель "Турист Крыма" Максим Репецкий.Такие походы в Крыму, по его словам, не проводились уже давно: их не было и задолго до возвращения полуострова в состав России, и после. Возродить традицию взялась Федерация спортивного туризма Крыма совместно с турклубом КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет), к которым присоединились общественная организация "Турист Крыма" и крымское региональное отделение "Русского географического общества".И уже 12 апреля пройдет однодневный "Звездный поход", который посвятят началу Крымской наступательной операции.От Кургана Славы будто лучами расходятся памятники, которые сгруппированы в основном в восточной части Долгоруковской яйлы, отметил он. Все они станут контрольными точками, где будут по ходу движения к конечному пункту встречаться туристические группы, каждая из которых двигается своим маршрутом, уточнил Репецкий.Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операцияВ числе таких мест: памятник словацким бойцам в составе партизан Крыма, памятник командиру партизанской диверсионной группы Людмиле Крыловой с позывным "Чайка", "Дедов корень", рядом с которым находился партизанский лагерь, памятник медикам-партизанам и многие другие."Долгоруковская яйла – это, наверное, самое концентрированное место в части памяти о Великой Отечественной войне в Крымских горах", – заметил Репецкий."Звездный поход" через Долгоруковскую яйлу продлится около восьми часов, за это время его участники пройдут порядка 17 километров, сказал он. Команды отправятся в путь без тяжелых рюкзаков и не будут преодолевать технически сложные препятствия, так что это будет своего рода походом выходного дня, главная цель которого просветительская, подчеркнул Репецкий.Для этого здесь есть все необходимое: дорожно-тропиночная сеть Долгоруковской яйлы сегодня очень хорошо оснащена, отметил он."Минэкологии Крыма проделало очень большую работу по маркировке троп, установке информационных аншлагов, поэтому с навигацией здесь никаких проблем нет и находиться на эколого-просветительских объектах здесь одно удовольствие", – сказал он.Все для знакового выхода уже готово, и остается лишь надеяться, что "Звездному походу" не помешает суровая для апреля погода."Прогнозы пока что благосклонны к нам, несмотря на метель апрельскую. И я думаю, что при отсутствии опасных погодных условий, штормового предупреждения, несмотря на какие-то осадки, мы все-таки выполним нашу задачу, этот переход. В конце концов никто не говорил, что в походах в горах бывает легко", – заключил Репецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войныВ Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войныВ Крыму встретили Знамя Победы

https://crimea.ria.ru/20250403/kak-predali-legendarnuyu-razvedchitsu-abdenanovu---rassekrecheny-arkhivy-1145409378.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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