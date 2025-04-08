https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymu-opg-zarabotala-3-milliona-rubley-na-materinskom-kapitale-1145523511.html

В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале

В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале

В Крыму преступная группировка обманула женщин, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей. Уголовное дело о мошенничестве РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T19:07

2025-04-08T19:07

2025-04-08T19:07

крым

мошенничество

происшествия

материнский капитал

прокуратура республики крым

новости крыма

суд

центральный районный суд симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму преступная группировка обманула женщин, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд, сообщили в прокуратуре республики.Обвиняемая женщина с февраля по сентябрь 2022 года совместно со своими сообщниками заключала с владелицами сертификатов договоры займов на покупку участков по выгодной цене. Землю предлагали в разных регионах страны. Документы с ложными сведениями о стоимости участков предоставлялись в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ.Противоправную деятельность группировки пресекли, а уголовное дело в отношении ее организатора передали в Центральный районный суд Симферополя. Дело в отношении других участников ОПГ выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФРЗаявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрееМатеринский капитал: на что его потратили семьи в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, происшествия, материнский капитал, прокуратура республики крым, новости крыма, суд, центральный районный суд симферополя