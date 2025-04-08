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В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале
В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале
В Крыму преступная группировка обманула женщин, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей. Уголовное дело о мошенничестве РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T19:07
2025-04-08T19:07
2025-04-08T19:07
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мошенничество
происшествия
материнский капитал
прокуратура республики крым
новости крыма
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму преступная группировка обманула женщин, доверивших свои сертификаты на материнский капитал, почти на три миллиона рублей. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд, сообщили в прокуратуре республики.Обвиняемая женщина с февраля по сентябрь 2022 года совместно со своими сообщниками заключала с владелицами сертификатов договоры займов на покупку участков по выгодной цене. Землю предлагали в разных регионах страны. Документы с ложными сведениями о стоимости участков предоставлялись в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ.Противоправную деятельность группировки пресекли, а уголовное дело в отношении ее организатора передали в Центральный районный суд Симферополя. Дело в отношении других участников ОПГ выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФРЗаявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрееМатеринский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, мошенничество, происшествия, материнский капитал, прокуратура республики крым, новости крыма, суд, центральный районный суд симферополя
В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале
В Крыму за мошенничество с маткапиталом на 3 миллиона пойдет под суд организатор ОПГ