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Отели Анапы снижают цены на лето - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Отели Анапы снижают цены на лето
Отели Анапы снижают цены на лето - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Отели Анапы снижают цены на лето
Отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T22:17
2025-04-08T22:17
анапа
ассоциация туроператоров россии (атор)
краснодарский край
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отдых
цены и тарифы
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы запалят на 14,9% меньше, в июле - на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.Отели уровня три и четыре звезды тоже порадуют туристов скидками. Минимальный процент снижения цен запланирован на сентябрь. На этот период АТОР прогнозирует рост спроса на курорте, добавили в ассоциации.Ранее в АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаСпрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР
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анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, кубань, отдых, цены и тарифы, общество, новости
Отели Анапы снижают цены на лето

В Анапе отельеры снизили цены на летний отдых

22:17 08.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8%", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы запалят на 14,9% меньше, в июле - на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.
Отели уровня три и четыре звезды тоже порадуют туристов скидками. Минимальный процент снижения цен запланирован на сентябрь. На этот период АТОР прогнозирует рост спроса на курорте, добавили в ассоциации.
Ранее в АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.
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АнапаАссоциация туроператоров России (АТОР)Краснодарский крайКубаньОтдыхЦены и тарифыОбществоНовости
 
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