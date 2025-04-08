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Отели Анапы снижают цены на лето

Отели Анапы снижают цены на лето - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Отели Анапы снижают цены на лето

Отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T22:17

2025-04-08T22:17

2025-04-08T22:17

анапа

ассоциация туроператоров россии (атор)

краснодарский край

кубань

отдых

цены и тарифы

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы запалят на 14,9% меньше, в июле - на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.Отели уровня три и четыре звезды тоже порадуют туристов скидками. Минимальный процент снижения цен запланирован на сентябрь. На этот период АТОР прогнозирует рост спроса на курорте, добавили в ассоциации.Ранее в АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оздоровление в санаториях Крыма: как популяризировать среди молодежи РФМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы регионаСпрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР

анапа

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), краснодарский край, кубань, отдых, цены и тарифы, общество, новости