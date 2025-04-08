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Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине

Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине

Американскому лидеру Дональду Трампу вряд ли удастся добиться успеха по мирному урегулированию на Украине к окончанию первых 100 дней своего президентства,... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T19:25

2025-04-08T19:25

2025-04-08T19:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американскому лидеру Дональду Трампу вряд ли удастся добиться успеха по мирному урегулированию на Украине к окончанию первых 100 дней своего президентства, однако его позиции от этого не пострадают. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Кроме того, по мнению эксперта, для американских избирателей украинская тема гораздо менее интересна, чем социально-экономические проблемы внутри страны. Поэтому скорее будет обсуждаться последствия введенных Белым домом новых таможенных пошлин, нежели проблема Украины."Тема Украины американцам уже давно информационно пресытилась и никакого живого интереса не вызывает. Их интересуют внутренние проблемы, а не трудности каких-то аборигенов, которые живут за тысячи километров от них", - добавил Шатилов.Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло также считает, что добиться урегулирования на Украине к 20 апреля Трампу не удастся, но никаких серьезных последствий для президента США в этой связи не будет.По его словам, в ответ на упреки оппонентов в неисполнении обещания по Украине Трамп "выдаст длиннющую речь" по поводу того, что он бы давно все закончил, если бы не его предшественник Джо Байден и его администрация, которые "запустили ситуацию донельзя"."Трамп еще не вышел из того периода, когда все свои неудачи можно валить на предыдущего начальника. Так он делать и будет", - уверен аналитик.Более того, по мнению Манойло, Трамп "продолжит играть в украинский конфликт" и через некоторое время, наоборот, "будет стараться делать, так чтобы он не завершился раньше времени, потому что именно на нем будет построена вся его игра".При этом, учитывая экспрессивность и непредсказуемость Трампа, не исключен вариант обострения отношений между США и Россией с подачи Вашингтона, если американской администрации не понравятся действия Москвы, добавил политолог.20 апреля завершатся первые 100 дней президентства Дональда Трампа. Ранее он обещал, что за это время сумеет добиться достижения мира на Украине.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа.В ближайшее время в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций. Делегацию РФ возглавит посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российско-американские переговоры пройдут по линии Министерства иностранных дел России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявленияСделка по Украине: новые заявления ТрампаТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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