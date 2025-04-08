США повысили пошлины для Китая до 104 процентов
США повысили импортные пошлины на товары из Китая до 104 процентов – СМИ
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота портового грузового контейнерного терминала
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигнут 104 процентов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
"Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск -ред.)", - цитирует публикацию РИА Новости.
Уточняется, что размер пошлин увеличен в связи с отказом Китая снять свои ответные меры на первоначально введенные торговые тарифы со стороны США. Дополнительные пошлины будут взиматься с 9 апреля.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. В частности для Китая первоначальная пошлина составляла 34% (для Тайваня — 32%). Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.
По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
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