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США повысили пошлины для Китая до 104 процентов

США повысили пошлины для Китая до 104 процентов - РИА Новости Крым, 08.04.2025

США повысили пошлины для Китая до 104 процентов

США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигнут 104 процентов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T20:19

2025-04-08T20:19

2025-04-08T20:19

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китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигнут 104 процентов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.Уточняется, что размер пошлин увеличен в связи с отказом Китая снять свои ответные меры на первоначально введенные торговые тарифы со стороны США. Дополнительные пошлины будут взиматься с 9 апреля.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. В частности для Китая первоначальная пошлина составляла 34% (для Тайваня — 32%). Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтомПочему Россия не попала под новые пошлины СШАТорговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, китай, экономика, импорт, пошлина, новости, в мире