Рейтинг@Mail.ru
США повысили пошлины для Китая до 104 процентов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/ssha-povysili-poshliny-dlya-kitaya-do-104-protsentov-1145525507.html
США повысили пошлины для Китая до 104 процентов
США повысили пошлины для Китая до 104 процентов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
США повысили пошлины для Китая до 104 процентов
США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигнут 104 процентов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T20:19
2025-04-08T20:19
сша
китай
экономика
импорт
пошлина
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/21/65/216527_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_4c8c1c371cc874ac28c0ccef58f3b81a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигнут 104 процентов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.Уточняется, что размер пошлин увеличен в связи с отказом Китая снять свои ответные меры на первоначально введенные торговые тарифы со стороны США. Дополнительные пошлины будут взиматься с 9 апреля.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. В частности для Китая первоначальная пошлина составляла 34% (для Тайваня — 32%). Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтомПочему Россия не попала под новые пошлины СШАТорговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
сша
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/21/65/216527_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_960d7ae825a28e1d13ce505a53de04fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, китай, экономика, импорт, пошлина, новости, в мире
США повысили пошлины для Китая до 104 процентов

США повысили импортные пошлины на товары из Китая до 104 процентов – СМИ

20:19 08.04.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота портового грузового контейнерного терминала
Работа портового грузового контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. США повысили импортные пошлины на продукцию из Китая – со среды они достигнут 104 процентов. Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
"Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени (19.00 мск -ред.)", - цитирует публикацию РИА Новости.
Уточняется, что размер пошлин увеличен в связи с отказом Китая снять свои ответные меры на первоначально введенные торговые тарифы со стороны США. Дополнительные пошлины будут взиматься с 9 апреля.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. В частности для Китая первоначальная пошлина составляла 34% (для Тайваня — 32%). Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
В ответ на решение Вашингтона китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. До этого Министерство коммерции КНР заявляло о своем решительном несогласии с решением США и призывало отменить односторонние тарифы и урегулировать разногласия путем диалога.
По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку.При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
Почему Россия не попала под новые пошлины США
Торговая война: зачем Трамп вводит пошлины и почему это не касается РФ
 
СШАКитайЭкономикаИмпортПошлинаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты
20:37"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции
20:19США повысили пошлины для Китая до 104 процентов
20:03Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом
19:48Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
19:43Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды
19:25Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине
19:07В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале
18:48В Крыму встретили Знамя Победы
18:38Авария на сетях в Евпатории устранена – когда в домах появится вода
18:27СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
18:15На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны
18:03Кто возглавит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле
17:49Когда в Крыму завершится ямочный ремонт дорог
17:42Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США
17:2218 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане
17:14Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов
16:59На Украине раскрыли планы на Крымский мост
16:45В порядок призыва на срочную службу внесли изменения
16:29В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления
Лента новостейМолния