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РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда
РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда - РИА Новости Крым, 08.04.2025
РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда
Российские железные дороги запускают сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T21:13
2025-04-08T21:13
российские железные дороги (ржд)
россия
поезд
общество
новости
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские железные дороги запускают сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи проездных документов. Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика."Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных "пассажиров", которые бронируют явно избыточное количество мест", – объяснил заместитель генерального директора Иван Колесников.Блокировать покупателей будут за многократные бронирования мест без последующей оплаты, оформление сотен электронных билетов в год на поездки от 4-х часов, оформление сотен различных пассажиров, а также за массовый возврат билетов и больше семи подключенных устройств к одной учетной записи, уточняет перевозчик.По результатам анализа, за 2024 год было заблокировало около двух тысяч явных нарушителей, ботов. В целях борьбы также запустили новый сервис "Лист ожидания". Перекупщики не смогут сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже будут другие пассажиры, рассказали ранее в пресс-службе.РЖД рекомендует для оформления большого количества билетов использовать сервисы групповой перевозки.С начала 2025 года более 2 миллионов пассажиров перевезла Крымская железная дорога. Это 101,6% к выполнению показателя за соответствующий период прошлого года. За март текущего года 262 тысячи человек направлялись в дальние поездки, 514 – в приделах полуострова, уточнили в КЖД.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с центральными регионами страны через территорию новых субъектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму за три месяца перевезли больше 2 млн пассажиров - КЖДКурорты Черного моря в числе самых популярных ж/д маршрутов на майскиеБилеты для детей на поезда по России круглогодично будут с 50% скидкой
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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российские железные дороги (ржд), россия, поезд, общество, новости, логистика
РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда

РЖД будет блокировать покупателей по подозрению в спекуляции билетами

21:13 08.04.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Российские железные дороги запускают сервис обнаружения и автоматической блокировки недобросовестных действий покупателей, которые используют сервис покупки билетов для последующей перепродажи проездных документов. Об этом сообщили в Тelegram-канале компании-перевозчика.
"Для этого проанализировали покупки и поведенческие модели подозрительных "пассажиров", которые бронируют явно избыточное количество мест", – объяснил заместитель генерального директора Иван Колесников.
Блокировать покупателей будут за многократные бронирования мест без последующей оплаты, оформление сотен электронных билетов в год на поездки от 4-х часов, оформление сотен различных пассажиров, а также за массовый возврат билетов и больше семи подключенных устройств к одной учетной записи, уточняет перевозчик.
"Ожидаем, что борьба с недобросовестными покупателями не только увеличит количество доступных билетов для желающих, но и сделает применение динамического ценообразования более плавным и клиентоориентированным", – сказал замглавы РЖД.
По результатам анализа, за 2024 год было заблокировало около двух тысяч явных нарушителей, ботов. В целях борьбы также запустили новый сервис "Лист ожидания". Перекупщики не смогут сдавать билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже будут другие пассажиры, рассказали ранее в пресс-службе.
РЖД рекомендует для оформления большого количества билетов использовать сервисы групповой перевозки.
С начала 2025 года более 2 миллионов пассажиров перевезла Крымская железная дорога. Это 101,6% к выполнению показателя за соответствующий период прошлого года. За март текущего года 262 тысячи человек направлялись в дальние поездки, 514 – в приделах полуострова, уточнили в КЖД.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российским железным дорогам" рассмотреть вопрос о развитии железнодорожного сообщения Крыма с центральными регионами страны через территорию новых субъектов.
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