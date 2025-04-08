Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/peregovory-rossii-i-ssha-v-stambule--gosdep-oboznachil-povestku-1145526739.html
Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку
Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку
На переговорах представителей России и США в Стамбуле, которые запланированы на 10 апреля, вопросы Украины подниматься не будут. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T21:51
2025-04-08T21:53
переговоры
сша
госдепартамент сша
россия
стамбул
украина
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_f573e5222a2d74f3e8e3ca397dfe2fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На переговорах представителей России и США в Стамбуле, которые запланированы на 10 апреля, вопросы Украины подниматься не будут. Об этом заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.Он подчеркнула, что делегации двух стран встретятся во второй раз в Стамбуле 10 апреля, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий.Переговоры России и США18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие".27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовалисовместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявилКарасин по итогу встречи.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборовПереговоры России и США в Вашингтоне: главные заявленияСША помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом
сша
россия
стамбул
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_22:0:446:318_1920x0_80_0_0_1360501139fb77d946419fd0f4102e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, сша, госдепартамент сша, россия, стамбул, украина, политика, внешняя политика, новости
Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку

Россия и США в Стамбуле не будут обсуждать конфликт на Украине – Госдеп

21:51 08.04.2025 (обновлено: 21:53 08.04.2025)
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На переговорах представителей России и США в Стамбуле, которые запланированы на 10 апреля, вопросы Украины подниматься не будут. Об этом заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", - цитирует Брюс РИА Новости.
Он подчеркнула, что делегации двух стран встретятся во второй раз в Стамбуле 10 апреля, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий.

Переговоры России и США

18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие".
27 февраля в Стамбуле состоялись консультации представителей России и США. Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев, сторону США представила заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Переговоры длились почти шесть с половиной часов. России и США согласовалисовместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования дипмиссий. Кроме того, речь шла о возвращении российской стороне незаконно изъятых объектов собственности.
25 марта в Эр-Рияде в закрытом режиме состоялась встреча "технических команд" России и США, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Переговоры были трудными, но конструктивными и будут продолжены в том числе с привлечением ООН и других стран, заявилКарасин по итогу встречи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе консультаций в Эр-Рияде обсуждалась главным образом тема безопасного судоходства в Черном море. По его словам, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы (так называемой зерновая сделки) в приемлемом для всех формате. Он также отметил, что российской стороне нужны четкие гарантии безопасности при возобновлении зерновой сделки, а они могут быть исключительно результатом приказа киевскому режиму из Вашингтона. По словам Лаврова, США услышали этот сигнал Москвы.
2–3 апреля по поручению президента России Владимира Путина глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа. Понимание позиции Москвы, по словам Дмитриева, открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов
Переговоры России и США в Вашингтоне: главные заявления
США помогут России вернуться на мировые рынки экспорта – Белый дом
 
ПереговорыСШАГосдепартамент СШАРоссияСтамбулУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Новые угрозы Крымскому мосту и трагедия в Доминикане – главное за день
22:49В Харькове пылают пожары после серии мощных взрывов
22:40Пять беспилотников сбили над Азовским морем и Ростовской областью
22:24Еще шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
22:17Отели Анапы снижают цены на лето
21:51Переговоры России и США в Стамбуле – Госдеп обозначил повестку
21:35В Крыму нашли фальсифицированное сливочное масло
21:13РЖД объявили войну перекупщикам билетов на поезда
20:46В Волгограде и Саратове закрыли аэропорты
20:37"Звездный поход" в Крыму посвятят началу Крымской наступательной операции
20:19США повысили пошлины для Китая до 104 процентов
20:03Русский ген победителя помогает: морпех 810-й бригады о битве с нацизмом
19:48Два беспилотника уничтожены у берегов Крыма
19:43Чернореченское водохранилище мелеет – хватит ли Севастополю воды
19:25Сто дней Трампа: успеет ли президент США добиться мира на Украине
19:07В Крыму ОПГ "заработала" 3 миллиона рублей на материнском капитале
18:48В Крыму встретили Знамя Победы
18:38Авария на сетях в Евпатории устранена – когда в домах появится вода
18:27СВО предотвратила нападение на Крым – военный эксперт
18:15На Крымском мосту к лету установят дополнительные санитарные зоны
Лента новостейМолния