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Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник

Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник

Традиция тайного дарения подарков детям "под елочку" в новогодние праздники восходит к фактам из жития святого Николая Мирликийского. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T08:32

2024-12-15T08:32

2024-12-15T08:32

радио "спутник в крыму"

крым

александр якушечкин

крымская митрополия

дети

праздники и памятные даты

подарки

новый год в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Традиция тайного дарения подарков детям "под елочку" в новогодние праздники восходит к фактам из жития святого Николая Мирликийского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал секретарь Крымской митрополии, настоятель кафедрального Петропавловского собора в Симферополе, протоиерей Александр Якушечкин.И эта традиция была настолько сильной в народе, что сохранилась и в советские годы, подчеркнул священник. При этом он также отметил, что чуть более века назад елка на Руси никогда не называлась новогодней."Отмечали именно Рождество как веху между определенными временными отрезками", - заметил отец Александр.Святой Николай – один из самых любимых и почитаемых в России святых. По словам Якушечкина, из-за того, что в России в честь Николая Мирликийского было возведено очень много храмов, некоторые полагали, что это русский святой, хотя он и не имеет никакого отношения к русской земле.Как рассказал отец Александр, в день памяти одного из самых почитаемых в мире православных святых важно не только подарить подарки детям, но и просто прийти в храм, в каждом из которых 19 декабря будут служить литургию.Также обычно в этот день при многих приходах проводят праздники для детей. Иногда это бывает и за несколько дней до праздника, в выходной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, александр якушечкин, крымская митрополия, дети, праздники и памятные даты, подарки, новый год в крыму, общество