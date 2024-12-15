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Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник
Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник
Традиция тайного дарения подарков детям "под елочку" в новогодние праздники восходит к фактам из жития святого Николая Мирликийского. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T08:32
2024-12-15T08:32
радио "спутник в крыму"
крым
александр якушечкин
крымская митрополия
дети
праздники и памятные даты
подарки
новый год в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Традиция тайного дарения подарков детям "под елочку" в новогодние праздники восходит к фактам из жития святого Николая Мирликийского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал секретарь Крымской митрополии, настоятель кафедрального Петропавловского собора в Симферополе, протоиерей Александр Якушечкин.И эта традиция была настолько сильной в народе, что сохранилась и в советские годы, подчеркнул священник. При этом он также отметил, что чуть более века назад елка на Руси никогда не называлась новогодней."Отмечали именно Рождество как веху между определенными временными отрезками", - заметил отец Александр.Святой Николай – один из самых любимых и почитаемых в России святых. По словам Якушечкина, из-за того, что в России в честь Николая Мирликийского было возведено очень много храмов, некоторые полагали, что это русский святой, хотя он и не имеет никакого отношения к русской земле.Как рассказал отец Александр, в день памяти одного из самых почитаемых в мире православных святых важно не только подарить подарки детям, но и просто прийти в храм, в каждом из которых 19 декабря будут служить литургию.Также обычно в этот день при многих приходах проводят праздники для детей. Иногда это бывает и за несколько дней до праздника, в выходной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, александр якушечкин, крымская митрополия, дети, праздники и памятные даты, подарки, новый год в крыму, общество
Традиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник

Крымский протоиерей рассказал о традиции новогодних подарков на Руси

08:32 15.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Традиция тайного дарения подарков детям "под елочку" в новогодние праздники восходит к фактам из жития святого Николая Мирликийского. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал секретарь Крымской митрополии, настоятель кафедрального Петропавловского собора в Симферополе, протоиерей Александр Якушечкин.
"Вот почему мы дарим на Новый год и Рождество детям подарки. Эта традиция происходит от святого Николая, от того случая, когда он спас благочестивых юных дев от поругания: он подбросил им мешок с деньгами, и делал это так, чтобы никто не видел и не знал", - сказал он.
И эта традиция была настолько сильной в народе, что сохранилась и в советские годы, подчеркнул священник. При этом он также отметил, что чуть более века назад елка на Руси никогда не называлась новогодней.
"Отмечали именно Рождество как веху между определенными временными отрезками", - заметил отец Александр.
Святой Николай – один из самых любимых и почитаемых в России святых. По словам Якушечкина, из-за того, что в России в честь Николая Мирликийского было возведено очень много храмов, некоторые полагали, что это русский святой, хотя он и не имеет никакого отношения к русской земле.
Как рассказал отец Александр, в день памяти одного из самых почитаемых в мире православных святых важно не только подарить подарки детям, но и просто прийти в храм, в каждом из которых 19 декабря будут служить литургию.
Также обычно в этот день при многих приходах проводят праздники для детей. Иногда это бывает и за несколько дней до праздника, в выходной.

"В Петропавловском соборе 15 декабря мы проведем благотворительную ярмарку, которую организуют наши прихожане. Будет большой концерт, сувениры, домашняя выпечка, вкусные блины и ароматный чай", - сказал священник.

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Радио "Спутник в Крыму"КрымАлександр ЯкушечкинКрымская митрополиядетиПраздники и памятные датыПодаркиНовый год в КрымуОбщество
 
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