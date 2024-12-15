https://crimea.ria.ru/20241215/kak-byt-v-kurse-novostey-i-ne-soyti-s-uma--6-sovetov-psikhiatra-1125808958.html

Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатра

Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатра - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатра

Фильтровать новости и выбирать главные темы для изучения разных точек зрения, а от остального вала информации – абстрагироваться. Этими и другими рекомендациями РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T20:51

2024-12-15T20:51

2024-12-15T20:51

эксклюзивы риа новости крым

психология

совет эксперта

общество

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111472/37/1114723790_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b3a8976653e4adbe1ad2914ec758981c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Фильтровать новости и выбирать главные темы для изучения разных точек зрения, а от остального вала информации – абстрагироваться. Этими и другими рекомендациями о том, как быть в курсе нынешней новостной повестки, в том числе связанной с СВО, и не нажить себе психическое заболевание, с РИА Новости Крым поделился заместитель главного врача Севастопольской городской психиатрической больницы, психиатр Александр Пугачев.Освободите утроДаже если вы привыкли так поступать, окунаться в новости с утра совершенно ни к чему, говорит врач.Он рекомендует "немножко что-то посмотреть и почитать в обед". А еще лучше – определить для "посиделок с новостями" время вечером, после работы.ФильтруйтеПо словам Пугачева, россияне "довольно долгое время проживают напряженные ситуации: сначала пандемия, которая нагнала ужаса и в принципе не отпускает, теперь события, которые развернулись в соседнем государстве в связи с проходящей специальной военной операцией".Неудивительно, что количество новостей на фоне происходящего невероятно велико. Читать их все невозможно, и не нужно даже пытаться быть в курсе всего, предостерегает врач.Узнавать подробности нужно по тем вопросам, которые определены вами в числе главных, добавил он. Тогда уже можно обратиться и к нескольким источникам. Но и здесь, по его словам, перебарщивать не стоит: два-три.Спокойствие, только спокойствиеЕще одно полезное умение – абстрагироваться. Если так хочется почувствовать себя "в теме", то хотя бы не принимайте все близко к сердцу как что-то личное, рекомендует врач."Нужно научиться абстрагироваться от новостей, не пропускать их через себя. Надо поначалу заставлять себя так делать, а потом это уже станет нормой – не так бурно реагировать на любую информацию", – сказал он.И еще три моментаВрач настойчиво рекомендует избавить себя от изучения новостей в выходные и проводить как можно больше времени в эти дни с близкими людьми. Причем, по возможности, на природе.Если же возможности абстрагироваться от новостей нет, например, из-за профессии, и ощущение, что "мозг закипает" не покидает вас, то нет "ничего зазорного в том, чтобы прийти на прием к врачу-психиатру, считает Пугачев.Он также призвал не "искать в интернете, не ставить себе диагнозы и не назначать ничего самостоятельно, чтобы потом в состоянии острого психоза не попасть в больницу под диспансерное наблюдение".ПослесловиеХоть все это и довольно трудно в эпоху гаджетов, но вполне реально, уверен психиатр. "Ведь от того, что ты будешь плотно за всем следить, у тебя, да и других мало что изменится. А уж если произойдет что-то действительно важное, то об этом узнают все и сразу без особых поисков", – заметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, совет эксперта, общество, новости, новости крыма