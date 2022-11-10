https://crimea.ria.ru/20221110/boevaya-psikhicheskaya-travma-chto-eto-i-kak-ot-nee-izbavitsya--1125302703.html

Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться

Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться

Боевая психическая травма, возникающая у людей с боевым опытом и переживших все, что с ним связано, сама не пройдет – избавиться от нее можно только с помощью... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T21:57

2022-11-10T21:57

2022-11-10T17:47

общество

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Боевая психическая травма, возникающая у людей с боевым опытом и переживших все, что с ним связано, сама не пройдет – избавиться от нее можно только с помощью специалиста и особой терапии. Об этом заявила специализирующийся на терапии психотравм психолог Елена Гордеева, ее слова приводит журнал Naked Science.По словам Гордеевой, без помощи специалиста состояние может притупиться, но его разрушающая энергия никуда не денется.Желательно, чтобы специалистом в данном случае был тот, кто не понаслышке знает, что такое боевые действия, подчеркнула она. И добавила, что даже в случае работы психиатра пережитые на войне события останутся в памяти бойца навсегда – уменьшится лишь психоэмоциональная нагрузка при воспоминаниях.Специалисты различают острую и хроническую БПТ. Первая возникает внезапно на поле боя. В этом случае возможна резкая заторможенность до полного ступора, отсутствие реакции на обстановку или, наоборот, резкое, но непродуктивное возбуждение. Хроническая развивается со временем под воздействием невыраженных факторов и приводя к изменению привычного поведения и реакций.На уровне психики это: пугливость и паника при резких звуках, бессвязность речи, заикание, дрожь, постоянный поиск укрытий, раздражительность до злобы и бешенства. Возможны и обратные реакции: апатия, безразличие к опасности, отсутствие чувствительности, частичная или полная потеря памяти, обмороки, нарушение логики мышления, слуховые и зрительные галлюцинации и даже слепота и глухота.По словам Гордеевой, избавляться от БПТ и рисков развития еще более серьезных заболеваний необходимо в несколько этапов. Первый этап связан с возвращением чувства безопасности.Одновременно очень важно определить источники, способные подпитывать энергетические ресурсы пострадавшего, чтобы привнести в его жизнь больше удовольствия, убрать мышечные блоки и установить контакт с переживанием.Ранее психолог Екатерина Демурия объяснила, почему в тревожных ситуациях важны праздники.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология