https://crimea.ria.ru/20241124/v-saratovskoy-oblasti-neizvestnyy-rasstrelyal-lyudey-v-mashine-i-skrylsya-1142093035.html

В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся

В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся - РИА Новости Крым, 24.11.2024

В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся

В городе Марксе Саратовской области на улице произошла стрельба, один человек погиб, второй получил ранения. Об этом сообщает областное Следственное управление... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T15:31

2024-11-24T15:31

2024-11-24T15:31

ск рф (следственный комитет российской федерации)

саратовская область

новости

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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

стрельба

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В городе Марксе Саратовской области на улице произошла стрельба, один человек погиб, второй получил ранения. Об этом сообщает областное Следственное управление СК Росси.В Главном управлении МВД России по Саратовской области уточнили, что погибший был 1992 года рождения. Еще один мужчина 1976 года рождения был ранен – он госпитализирован. Нападавший с места преступления скрылся.Следователи Марксовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту смерти и покушения на убийство. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции они проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также ведется розыск подозреваемого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчинаВ Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутеромЕсть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек

саратовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), саратовская область, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), стрельба, скорая помощь