Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241124/v-saratovskoy-oblasti-neizvestnyy-rasstrelyal-lyudey-v-mashine-i-skrylsya-1142093035.html
В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся
В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся - РИА Новости Крым, 24.11.2024
В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся
В городе Марксе Саратовской области на улице произошла стрельба, один человек погиб, второй получил ранения. Об этом сообщает областное Следственное управление... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T15:31
2024-11-24T15:31
ск рф (следственный комитет российской федерации)
саратовская область
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
стрельба
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142092889_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_657b47e9fff07720db3690afc9561de5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В городе Марксе Саратовской области на улице произошла стрельба, один человек погиб, второй получил ранения. Об этом сообщает областное Следственное управление СК Росси.В Главном управлении МВД России по Саратовской области уточнили, что погибший был 1992 года рождения. Еще один мужчина 1976 года рождения был ранен – он госпитализирован. Нападавший с места преступления скрылся.Следователи Марксовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту смерти и покушения на убийство. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции они проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также ведется розыск подозреваемого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчинаВ Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутеромЕсть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142092889_274:0:1640:1024_1920x0_80_0_0_c20ba3e93581692c616fdd2dbe14457b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), саратовская область, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), стрельба, скорая помощь
В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся

Неизвестный расстрелял людей в машине в Саратовской области – есть погибший и раненый

15:31 24.11.2024
 
© Следственный комитет РФДорожный конфликт в Саратовской области
Дорожный конфликт в Саратовской области
© Следственный комитет РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. В городе Марксе Саратовской области на улице произошла стрельба, один человек погиб, второй получил ранения. Об этом сообщает областное Следственное управление СК Росси.

"По предварительным данным, 24 ноября 2024 года у дома № 11 по улице Победы города Маркса между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в двух мужчин, находящихся в салоне автомобиля. Один из потерпевших скончался на месте", – говорится в сообщении.

В Главном управлении МВД России по Саратовской области уточнили, что погибший был 1992 года рождения. Еще один мужчина 1976 года рождения был ранен – он госпитализирован. Нападавший с места преступления скрылся.
Следователи Марксовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту смерти и покушения на убийство. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции они проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Также ведется розыск подозреваемого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
В Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутером
Есть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Саратовская областьНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)СтрельбаСкорая помощь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Писториус сравнил объемы производства оружия в России и Евросоюзе
16:27Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили
16:03В Севастополе полицейские нашли пропавшего подростка
15:31В Саратовской области неизвестный расстрелял людей в машине и скрылся
15:01Ситуация на дорогах Крыма из-за непогоды: есть ли затруднения в движении
14:37Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
14:02Украина потеряла в Курской области более 260 боевиков за сутки
13:33Под Симферополем горит пивной склад
13:16ВСУ в 16 безуспешных контратаках потеряли более 1500 тысяч боевиков
12:47Ракетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на Украине
12:05Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу - Песков
11:35Госдолг США обновил исторический максимум и достиг 36 трлн долларов
11:05Интересные факты о Дне матери в России - инфографика
10:51Пешеход погиб под колесами грузовика в Краснодаре
10:3130 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с эвакуатором в Турции
10:05Подарила жизнь и заботу: что крымчане запомнили о маме
09:46Выборы президента стартовали в Румынии
09:25Мужчина ранил полицейского на вокзале в Ростове
08:45Эмиру Кустурице - 70 лет
08:2534 украинских БПЛА атаковали четыре региона России
Лента новостейМолния