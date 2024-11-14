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Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
Злоумышленник, который напал на полицейского возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани, получил огнестрельное ранение в ногу. Еще двое его приятелей... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T20:23
2024-11-14T20:23
2024-11-14T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Злоумышленник, который напал на полицейского возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани, получил огнестрельное ранение в ногу. Еще двое его приятелей доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали. Об этом сообщает главк МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что на пульт дежурного поступило сообщении о троих неизвестных мужчинах в неадекватном состоянии, которые находились возле детского сада – в руках у одного из них был нож.Требования прибывших на место полицейских злоумышленники игнорировали.Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Двое других участников конфликта доставлены в отделение полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителяВ Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутеромЕсть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, краснодарский край, кубань, детский сад, мвд по краснодарскому краю, оружие
Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина
Полицейский ранил напавшего на него возле детского сада мужчину с ножом
20:23 14.11.2024 (обновлено: 20:38 14.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Злоумышленник, который напал на полицейского возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани, получил огнестрельное ранение в ногу. Еще двое его приятелей доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали. Об этом сообщает главк МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что на пульт дежурного поступило сообщении о троих неизвестных мужчинах в неадекватном состоянии, которые находились возле детского сада – в руках у одного из них был нож.
Требования прибывших на место полицейских злоумышленники игнорировали.
"В ходе разбирательства двое злоумышленников напали на одного из прибывших полицейских, третий направился в сторону сотрудника с предметом, схожим с ножом. Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом "О полиции", патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги", – сказано в сообщении ведомства.
Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Двое других участников конфликта доставлены в отделение полиции.
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