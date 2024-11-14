https://crimea.ria.ru/20241114/strelba-vozle-detsada-na-kubani-ranen-napadavshiy-s-nozhom-muzhchina-1141869495.html

Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина

Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Стрельба возле детского сада на Кубани: ранен нападавший с ножом мужчина

Злоумышленник, который напал на полицейского возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани, получил огнестрельное ранение в ногу. Еще двое его приятелей... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T20:23

2024-11-14T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Злоумышленник, который напал на полицейского возле детского сада в городе Горячий ключ на Кубани, получил огнестрельное ранение в ногу. Еще двое его приятелей доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали. Об этом сообщает главк МВД России по Краснодарскому краю.Уточняется, что на пульт дежурного поступило сообщении о троих неизвестных мужчинах в неадекватном состоянии, которые находились возле детского сада – в руках у одного из них был нож.Требования прибывших на место полицейских злоумышленники игнорировали.Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Двое других участников конфликта доставлены в отделение полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителяВ Краснодаре мужчина выстрелил в местного жителя после наезда скутеромЕсть крайне тяжелые – при нападении в Петербурге ранены пять человек

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, краснодарский край, кубань, детский сад, мвд по краснодарскому краю, оружие