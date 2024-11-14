https://crimea.ria.ru/20241114/v-evpatorii-v-pyatnitsu-proydut-ucheniya-po-grazhdanskoy-oborone-1141846916.html

В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне

В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне

В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T19:59

2024-11-14T19:59

2024-11-14T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне, сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что тренировка будет проходить ориентировочно с 9 до 15 часов. Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. Так, в конце октября в алуштинском селе Малореченское провели масштабные антитеррористические учения. В начале ноября на севере Крыма ограничивали въезд в одно из сел и проводили учебную эвакуацию жителей также в рамках антитеррористических учений. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Феодосии будут стрелять

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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