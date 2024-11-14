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В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T19:59
2024-11-14T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне, сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что тренировка будет проходить ориентировочно с 9 до 15 часов. Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. Так, в конце октября в алуштинском селе Малореченское провели масштабные антитеррористические учения. В начале ноября на севере Крыма ограничивали въезд в одно из сел и проводили учебную эвакуацию жителей также в рамках антитеррористических учений. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Феодосии будут стрелять
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РИА Новости Крым
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96
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В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне

Власти Евпатории предупредили об учениях по гражданской обороне в пятницу

19:59 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне, сообщает пресс-служба администрации города.
"В районе школы искусств, в границах улиц Полупанова, Демышева, проезд Советский и проспект Победы, будут проводиться учения по гражданской обороне", - сказано в официальном Telegram-канале городской мэрии.
Уточняется, что тренировка будет проходить ориентировочно с 9 до 15 часов. Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. Так, в конце октября в алуштинском селе Малореченское провели масштабные антитеррористические учения. В начале ноября на севере Крыма ограничивали въезд в одно из сел и проводили учебную эвакуацию жителей также в рамках антитеррористических учений. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
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