https://crimea.ria.ru/20241112/v-feodosii-budut-strelyat-1141781089.html

В Феодосии будут стрелять

В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Феодосии будут стрелять

В Феодосии утром и вечером во вторник проведут учебные стрельбы, может быть громко. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T09:28

2024-11-12T09:28

2024-11-12T09:28

феодосия

учения

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии утром и вечером во вторник проведут учебные стрельбы, может быть громко. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Ткаченко попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, игорь ткаченко