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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии утром и вечером во вторник проведут учебные стрельбы, может быть громко. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T09:28
2024-11-12T09:28
2024-11-12T09:28
феодосия
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии утром и вечером во вторник проведут учебные стрельбы, может быть громко. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Ткаченко попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, игорь ткаченко
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии утром и вечером будет слышна стрельба