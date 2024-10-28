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В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей
В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей
В алуштинском селе Малореченское будут стрелять, перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Как сообщает... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T13:34
2024-10-28T13:34
алушта
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антитеррор
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ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. В алуштинском селе Малореченское будут стрелять, перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный отдел полиции, учения проведут в пятницу.В рамках учений правоохранители будут тренироваться ликвидировать угрозы теракта. В этой связи на участке дороги Алушта-Судак-Феодосия и по ряду улиц села Малореченское перекроют движение. Также будет проводиться учебная эвакуация населения. Жителей просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору
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РИА Новости Крым
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алушта, учения, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения, новости крыма, крым
В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей

Антитеррористические учения пройдут в селе Малореченское под Алуштой 1 ноября - власти

13:34 28.10.2024
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. В алуштинском селе Малореченское будут стрелять, перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный отдел полиции, учения проведут в пятницу.
"1 ноября c 9 до 20 часов на территории населенного пункта Малореченское, будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", - говорится в сообщении мэрии.
В рамках учений правоохранители будут тренироваться ликвидировать угрозы теракта. В этой связи на участке дороги Алушта-Судак-Феодосия и по ряду улиц села Малореченское перекроют движение.
Также будет проводиться учебная эвакуация населения. Жителей просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
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АлуштаУченияАнтитеррорБезопасность Республики Крым и СевастополяОграничение движенияНовости КрымаКрым
 
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