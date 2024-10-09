https://crimea.ria.ru/20241009/popytki-budut-v-gosdume-otsenili-shansy-desanta-vsu-vysaditsya-v-krymu-1140938997.html

Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

Киевский режим продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T08:24

2024-10-09T08:24

2024-10-09T08:24

мнения

радио "спутник в крыму"

михаил шеремет

крым

россия

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Шеремет отметил, что Вооруженные силы России, силовые структуры и власти республики держат руку на пульсе в вопросе обеспечения безопасности полуострова.Кроме того, спокойствие крымчан и гостей региона обеспечивают и подразделения территориальной обороны "Барс-Крым". Его бойцы регулярно проводят тренировки по отражению возможного вторжения диверсантов. Основной костяк этих подразделений составляют участники народного ополчения, вставших на защиту Крыма в 2014 году.В конце сентября на Южном берегу Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Силовики отработали действия при возможном вторжении диверсантов на полуостров.В рамках учений на дорогах были установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. В мероприятиях приняли участие порядка 500 участников теробороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУНа подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил шеремет, крым, россия, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)