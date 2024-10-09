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Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
Киевский режим продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T08:24
2024-10-09T08:24
мнения
радио "спутник в крыму"
михаил шеремет
крым
россия
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Шеремет отметил, что Вооруженные силы России, силовые структуры и власти республики держат руку на пульсе в вопросе обеспечения безопасности полуострова.Кроме того, спокойствие крымчан и гостей региона обеспечивают и подразделения территориальной обороны "Барс-Крым". Его бойцы регулярно проводят тренировки по отражению возможного вторжения диверсантов. Основной костяк этих подразделений составляют участники народного ополчения, вставших на защиту Крыма в 2014 году.В конце сентября на Южном берегу Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Силовики отработали действия при возможном вторжении диверсантов на полуостров.В рамках учений на дорогах были установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. В мероприятиях приняли участие порядка 500 участников теробороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУНа подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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мнения, михаил шеремет, крым, россия, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

Попытки десанта ВСУ высадиться в Крыму закончатся уничтожением диверсантов – депутат ГД

08:24 09.10.2024
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Украинский режим прекрасно понимает, что Крым – недостижимая цель, поэтому нужен политический резонанс. А его можно добиться, например, путем высадки морского десанта, который бы там поставил флаг, сфотографировался и пострелял в воздух. Такие попытки будут, но мы к ним готовы. Назад эти диверсанты уже не вернутся", – сказал парламентарий.
Шеремет отметил, что Вооруженные силы России, силовые структуры и власти республики держат руку на пульсе в вопросе обеспечения безопасности полуострова.
Кроме того, спокойствие крымчан и гостей региона обеспечивают и подразделения территориальной обороны "Барс-Крым". Его бойцы регулярно проводят тренировки по отражению возможного вторжения диверсантов. Основной костяк этих подразделений составляют участники народного ополчения, вставших на защиту Крыма в 2014 году.

"Это мощное формирование, оснащенное по всем стандартам штатных подразделений Министерства обороны. Оно может профессионально обеспечивать безопасность крымского побережья. Бойцы обеспечены современными видами вооружения, средствами слежения, беспилотной разведки. Это военное подразделение напрямую замыкается на главу республики", – добавил депутат Госдумы.

В конце сентября на Южном берегу Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Силовики отработали действия при возможном вторжении диверсантов на полуостров.
В рамках учений на дорогах были установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. В мероприятиях приняли участие порядка 500 участников теробороны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияМихаил ШереметКрымРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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