Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
Попытки десанта ВСУ высадиться в Крыму закончатся уничтожением диверсантов – депутат ГД
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Украинский режим прекрасно понимает, что Крым – недостижимая цель, поэтому нужен политический резонанс. А его можно добиться, например, путем высадки морского десанта, который бы там поставил флаг, сфотографировался и пострелял в воздух. Такие попытки будут, но мы к ним готовы. Назад эти диверсанты уже не вернутся", – сказал парламентарий.
Шеремет отметил, что Вооруженные силы России, силовые структуры и власти республики держат руку на пульсе в вопросе обеспечения безопасности полуострова.
Кроме того, спокойствие крымчан и гостей региона обеспечивают и подразделения территориальной обороны "Барс-Крым". Его бойцы регулярно проводят тренировки по отражению возможного вторжения диверсантов. Основной костяк этих подразделений составляют участники народного ополчения, вставших на защиту Крыма в 2014 году.
"Это мощное формирование, оснащенное по всем стандартам штатных подразделений Министерства обороны. Оно может профессионально обеспечивать безопасность крымского побережья. Бойцы обеспечены современными видами вооружения, средствами слежения, беспилотной разведки. Это военное подразделение напрямую замыкается на главу республики", – добавил депутат Госдумы.
В конце сентября на Южном берегу Крыма прошли масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Силовики отработали действия при возможном вторжении диверсантов на полуостров.
В рамках учений на дорогах были установлены блокпосты, транспортные средства проходят досмотр. В мероприятиях приняли участие порядка 500 участников теробороны.
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