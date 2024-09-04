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На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024
На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T17:55
2024-09-04T18:15
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
черное море
безэкипажные катера
беспилотные катера
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ.Ранее военное ведомство сообщало о том, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника.А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаНад Крымом сбиты два вражеских беспилотника
https://crimea.ria.ru/20240904/instruktory-nato-gotovyat-vsu-k-desantu-na-kinburnskuyu-i-tendrovskuyu-kosy-1140100555.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, безэкипажные катера, беспилотные катера, всу (вооруженные силы украины)
На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

На подходе к Крыму вертолеты морской авиации ЧФ уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

17:55 04.09.2024 (обновлено: 18:15 04.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ.
"Днем 4 сентября сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Ранее военное ведомство сообщало о том, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника.
А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.
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