https://crimea.ria.ru/20240904/na-podkhode-k-krymu-vertolety-unichtozhili-chetyre-bezekipazhnykh-katera-vsu-1140119202.html

На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024

На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T17:55

2024-09-04T17:55

2024-09-04T18:15

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

черное море

безэкипажные катера

беспилотные катера

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота в среду днем уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны РФ.Ранее военное ведомство сообщало о том, что четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника.А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаНад Крымом сбиты два вражеских беспилотника

https://crimea.ria.ru/20240904/instruktory-nato-gotovyat-vsu-k-desantu-na-kinburnskuyu-i-tendrovskuyu-kosy-1140100555.html

крым

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, безэкипажные катера, беспилотные катера, всу (вооруженные силы украины)