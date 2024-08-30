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Два беспилотника сбили над Крымом

Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Два беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом ночью сбили два вражеских беспилотника, всего на территории российских регионов были уничтожены 18 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T07:27

2024-08-30T07:27

2024-08-30T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью сбили два вражеских беспилотника, всего на территории российских регионов были уничтожены 18 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Над территорией Брянской области сбиты 11 БПЛА, еще четыре – над Калужской областью и один - над Белгородской областью.По информации Минобороны РФ, все беспилотники были самолетного типа.В пятницу утром о сбитых БПЛА на окраине Калуги сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотникаВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаУкраинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф, атаки всу на крым, пво