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Два беспилотника сбили над Крымом
Два беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Два беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом ночью сбили два вражеских беспилотника, всего на территории российских регионов были уничтожены 18 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T07:27
2024-08-30T07:27
2024-08-30T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Над Крымом ночью сбили два вражеских беспилотника, всего на территории российских регионов были уничтожены 18 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Над территорией Брянской области сбиты 11 БПЛА, еще четыре – над Калужской областью и один - над Белгородской областью.По информации Минобороны РФ, все беспилотники были самолетного типа.В пятницу утром о сбитых БПЛА на окраине Калуги сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Накануне вечером дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотникаВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаУкраинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Два беспилотника сбили над Крымом
За ночь силы ПВО сбили 18 беспилотников над российскими регионами - Минобороны
07:27 30.08.2024 (обновлено: 07:33 30.08.2024)