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Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе
Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе
В Севастополе в ДТП с участием автомобиля МЧС КамАЗ, троллейбуса и мотоцикла пострадал водитель мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T18:07
2024-09-18T18:07
2024-09-18T18:07
полиция севастополя
новости
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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троллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в ДТП с участием автомобиля МЧС КамАЗ, троллейбуса и мотоцикла пострадал водитель мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя со ссылкой на данные Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, ДТП произошло 18 сентября в районе дома № 23 по улице Героев Севастополя. 42-летний водитель служебного автомобиля МЧС КамАЗ двигался с отступлением от правил дорожного движения с включенными звуковыми сигналами и маячками синего цвета. 31-летний мотоциклист за рулем Suzuki ехал на разрешающий сигнал светофора по своей полосе. Столкновение произошло на перекрестке, после чего мотоцикл отбросило на встречный троллейбус под управлением 46-летней женщины-водителя.На месте ДТП госавтоинспекроты проводят распорядительно-регулировочные действия для организации дорожного движения. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии.Ранее в среду легковой автомобиль Ford сбил девушку-подростка на пешеходном переходе на трассе под Севастополем. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииМашину разорвало на две части: жуткое ДТП произошло на КубаниВ Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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полиция севастополя, новости, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, троллейбус, мототранспорт
Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе
Мотоциклист пострадал в столкновении с КамАЗом и троллейбусом в Севастополе