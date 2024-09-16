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В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода

В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода

Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T11:30

2024-09-16T11:30

2024-09-16T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла в понедельник около 5:30. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Мирное в направлении поселка Грэсовский, допустил наезд на 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.Правоохранители работают на месте происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У водителя остановилось сердце – страшная авария на КубаниВ Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"Страшное ДТП на "Тавриде" в Крыму: иномарка влетела в стоящий КамАЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, симферополь, происшествия