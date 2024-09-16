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В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T11:30
2024-09-16T11:30
2024-09-16T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла в понедельник около 5:30. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Мирное в направлении поселка Грэсовский, допустил наезд на 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.Правоохранители работают на месте происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У водителя остановилось сердце – страшная авария на КубаниВ Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"Страшное ДТП на "Тавриде" в Крыму: иномарка влетела в стоящий КамАЗ
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В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
В Симферополе ГАЗель насмерть сбила 23-летнего пешехода