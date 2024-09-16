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В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T11:30
2024-09-16T11:30
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дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Авария произошла в понедельник около 5:30. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Мирное в направлении поселка Грэсовский, допустил наезд на 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.Правоохранители работают на месте происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У водителя остановилось сердце – страшная авария на КубаниВ Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"Страшное ДТП на "Тавриде" в Крыму: иномарка влетела в стоящий КамАЗ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, симферополь, происшествия
В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода

В Симферополе ГАЗель насмерть сбила 23-летнего пешехода

11:30 16.09.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаВ Симферополе автомобиль насмерть сбил пешехода
В Симферополе автомобиль насмерть сбил пешехода
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пешеход погиб под колесами автомобиля "ГАЗель" с Симферополе, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла в понедельник около 5:30. Водитель автомобиля, двигаясь со стороны села Мирное в направлении поселка Грэсовский, допустил наезд на 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход смертельно травмирован", - уточнили в ведомстве.
Правоохранители работают на месте происшествия, обстоятельства происшествия выясняются.
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КрымНовости КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСимферопольПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
11:30В Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
11:25Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
11:16Ребенок и трое взрослых ранены при атаке ВСУ на Сватово
11:14В Севастополе остановился паром
10:53Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
10:50Корабли России и Китая вступили в морской бой против подлодок врага
10:39Напавший на детей в Челябинске школьник задержан
10:04Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждению
09:41В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
09:38"Дождь помог": как идет борьба с крупным пожаром под Симферополем
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