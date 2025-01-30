В Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского
В Севастополе начнется ремонт подпорной стены на Адмирала Октябрьского - Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Ремонт подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе начнется через две недели. Соответствующее поручение в четверг на заседании правительства города дал губернатор Михаил Развожаев.
"На следующей неделе поручил опубликовать понятную транспортную схему, чтобы автомобилисты понимали, как можно будет объехать перекрытый участок дороги на Адмирала Октябрьского", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также сообщил об ухудшении состояния подпорной стены на противоположной стороне дороги. В этой связи с 31 января для пешеходов будет закрыт проход на период проведения необходимых изысканий.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за ЧП. Как отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах.
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