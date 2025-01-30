https://crimea.ria.ru/20250130/v-sevastopole-otremontiruyut-podpornuyu-stenu-na-admirala-oktyabrskogo-1143813077.html

В Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского

В Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Севастополе отремонтируют подпорную стену на Адмирала Октябрьского

Ремонт подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе начнется через две недели. Соответствующее поручение в четверг на заседании правительства... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T18:19

2025-01-30T18:19

2025-01-30T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Ремонт подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе начнется через две недели. Соответствующее поручение в четверг на заседании правительства города дал губернатор Михаил Развожаев.Он также сообщил об ухудшении состояния подпорной стены на противоположной стороне дороги. В этой связи с 31 января для пешеходов будет закрыт проход на период проведения необходимых изысканий.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены.Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил и.о. директора департамента городского хозяйства Веронику Лисовскую, а также применил дисциплинарное взыскание в отношении своего заместителя Евгения Горлова из-за ЧП. Как отметил руководитель региона, разрушение произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб при ремонте стены в 2018-2019 годах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-ЯлтаРемонт набережной Приморского бульвара в Севастополе будет продолженВ Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиарда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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