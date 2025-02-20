https://crimea.ria.ru/20250220/vsu-atakovali-bespilotnikami-kuban-oblomki-upali-na-elektropodstantsiyu-1144346845.html
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию - РИА Новости Крым, 20.02.2025
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T19:15
2025-02-20T19:15
2025-02-20T19:34
новости
краснодарский край
кубань
происшествия
электроподстанция
славянск-на-кубани
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_ac99bc58aa11d96399cddee3f3762aa5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.Пострадавших нет, отключение электроснабжения не было, подчеркнули в оперштабе. Во всех местах падения фрагментов беспилотников работают специальные службы, территория оцеплена.Атаку дронов также отразили в Славянском районе.В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии в ближайшее время оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества, напомнили в оперштабе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
славянск-на-кубани
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_2ec555feefc796689ab1b4bc9e12ca7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодарский край, кубань, происшествия, электроподстанция, славянск-на-кубани, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
При атаке беспилотников ВСУ на Кубань обломки дрона упали на электроподстанцию
19:15 20.02.2025 (обновлено: 19:34 20.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"В Калининском и Абинском районах обломки беспилотников упали в полях. Возгорания и пострадавших нет. В районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА упали на помещение электроподстанции. Возгорания нет", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет, отключение электроснабжения не было, подчеркнули в оперштабе. Во всех местах падения фрагментов беспилотников работают специальные службы, территория оцеплена.
Атаку дронов также отразили в Славянском районе.
"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько строений в частном секторе по двум адресам. В одном случае повреждены хозпостройки, в том числе летняя кухня. В другом – кровля частного дома", – перечислили в оперштабе.
В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.
В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС
, специальные комиссии в ближайшее время оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества, напомнили в оперштабе.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.