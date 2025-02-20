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ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию - РИА Новости Крым, 20.02.2025
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию
Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T19:15
2025-02-20T19:34
новости
краснодарский край
кубань
происшествия
электроподстанция
славянск-на-кубани
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.Пострадавших нет, отключение электроснабжения не было, подчеркнули в оперштабе. Во всех местах падения фрагментов беспилотников работают специальные службы, территория оцеплена.Атаку дронов также отразили в Славянском районе.В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии в ближайшее время оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества, напомнили в оперштабе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, кубань, происшествия, электроподстанция, славянск-на-кубани, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию

При атаке беспилотников ВСУ на Кубань обломки дрона упали на электроподстанцию

19:15 20.02.2025 (обновлено: 19:34 20.02.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"В Калининском и Абинском районах обломки беспилотников упали в полях. Возгорания и пострадавших нет. В районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА упали на помещение электроподстанции. Возгорания нет", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет, отключение электроснабжения не было, подчеркнули в оперштабе. Во всех местах падения фрагментов беспилотников работают специальные службы, территория оцеплена.
Атаку дронов также отразили в Славянском районе.

"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили несколько строений в частном секторе по двум адресам. В одном случае повреждены хозпостройки, в том числе летняя кухня. В другом – кровля частного дома", – перечислили в оперштабе.

В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.
В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии в ближайшее время оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества, напомнили в оперштабе.
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НовостиКраснодарский крайКубаньПроисшествияЭлектроподстанцияСлавянск-на-КубаниБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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