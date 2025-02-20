https://crimea.ria.ru/20250220/vsu-atakovali-bespilotnikami-kuban-oblomki-upali-na-elektropodstantsiyu-1144346845.html

ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию

ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию - РИА Новости Крым, 20.02.2025

ВСУ атаковали беспилотниками Кубань: обломки упали на электроподстанцию

Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T19:15

2025-02-20T19:15

2025-02-20T19:34

новости

краснодарский край

кубань

происшествия

электроподстанция

славянск-на-кубани

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.Пострадавших нет, отключение электроснабжения не было, подчеркнули в оперштабе. Во всех местах падения фрагментов беспилотников работают специальные службы, территория оцеплена.Атаку дронов также отразили в Славянском районе.В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы.В Славянске-на-Кубани продолжает действовать режим локальной ЧС, специальные комиссии в ближайшее время оценят нанесенный ущерб, чтобы оказать жителям помощь в восстановлении имущества, напомнили в оперштабе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

славянск-на-кубани

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, происшествия, электроподстанция, славянск-на-кубани, беспилотник (бпла, дрон)