Как грипп А и COVID "бьют" по организму - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Как грипп А и COVID "бьют" по организму
Грипп, болезнь, которая бьет по слабым местам организма, аналогичное действие и у COVID-19. Перенесенные инфекции могут вызвать серьезные осложнения уже в...
2025-12-23T10:42
2025-12-23T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Грипп, болезнь, которая бьет по слабым местам организма, аналогичное действие и у COVID-19. Перенесенные инфекции могут вызвать серьезные осложнения уже в ослабленных органах и системах, однако важным различием является тяжесть патологий. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Борис Синицын.Стойкой закономерности между вирусом гриппа и последующими болезнями нет. Все зависит от состояния организма и хронических заболеваний, отметил эксперт.Комментируя появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о том, что грипп А может спровоцировать слепоту, Синицин заметил, что такой способностью скорее обладает COVID. По его словам, несмотря на то, что осложнения от коронавируса также могут быть непредсказуемыми, здесь существует некая закономерность. Гораздо чаще у переболевших поражаются кровеносно-сосудистая, нервная системы, а также легкие.Помимо поражения сосудов, коронавирусная инфекция также часто поражает желудочно-кишечный тракт, вызывает диарею и рвоту.Ранее сообщалось, что ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее прежних и хуже подается лечению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всегоЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
10:42 23.12.2025 (обновлено: 11:47 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Грипп, болезнь, которая бьет по слабым местам организма, аналогичное действие и у COVID-19. Перенесенные инфекции могут вызвать серьезные осложнения уже в ослабленных органах и системах, однако важным различием является тяжесть патологий. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Борис Синицын.
Стойкой закономерности между вирусом гриппа и последующими болезнями нет. Все зависит от состояния организма и хронических заболеваний, отметил эксперт.

"Вирусная инфекция гриппа проникает в кровеносную систему. Затем "идет" по кровеносной системе и распространяется по всему организму. И дальше уже кому как повезет. Обычно он усиливает то, что уже болело. Хронические, сопутствующие заболевания", – рассказал Борис Синицин.

Комментируя появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о том, что грипп А может спровоцировать слепоту, Синицин заметил, что такой способностью скорее обладает COVID. По его словам, несмотря на то, что осложнения от коронавируса также могут быть непредсказуемыми, здесь существует некая закономерность. Гораздо чаще у переболевших поражаются кровеносно-сосудистая, нервная системы, а также легкие.

"Все вирусы – это внутриклеточные паразиты. Но COVID в этом плане сильнее, он превращает ангиотензин I, который не обладает способностью повышать давление, в ангиотензин-2. Вирус сначала соединяется с этим ферментом. У него для этого есть специфический рецептор. И затем "выключает" клетку из-за общего метаболического оборота. Иными словами, активирует этот фермент нарушая давление, и как следствие – поражение органов", – пояснил медик.

Помимо поражения сосудов, коронавирусная инфекция также часто поражает желудочно-кишечный тракт, вызывает диарею и рвоту.
Ранее сообщалось, что ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее прежних и хуже подается лечению.
