https://crimea.ria.ru/20251223/kak-gripp-gripp-a-i-covid-byut-po-organizmu-1151903168.html

Как грипп А и COVID "бьют" по организму

Как грипп А и COVID "бьют" по организму - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Как грипп А и COVID "бьют" по организму

Грипп, болезнь, которая бьет по слабым местам организма, аналогичное действие и у COVID-19. Перенесенные инфекции могут вызвать серьезные осложнения уже в... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T10:42

2025-12-23T10:42

2025-12-23T11:47

грипп

коронавирус

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Грипп, болезнь, которая бьет по слабым местам организма, аналогичное действие и у COVID-19. Перенесенные инфекции могут вызвать серьезные осложнения уже в ослабленных органах и системах, однако важным различием является тяжесть патологий. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Борис Синицын.Стойкой закономерности между вирусом гриппа и последующими болезнями нет. Все зависит от состояния организма и хронических заболеваний, отметил эксперт.Комментируя появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о том, что грипп А может спровоцировать слепоту, Синицин заметил, что такой способностью скорее обладает COVID. По его словам, несмотря на то, что осложнения от коронавируса также могут быть непредсказуемыми, здесь существует некая закономерность. Гораздо чаще у переболевших поражаются кровеносно-сосудистая, нервная системы, а также легкие.Помимо поражения сосудов, коронавирусная инфекция также часто поражает желудочно-кишечный тракт, вызывает диарею и рвоту.Ранее сообщалось, что ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее прежних и хуже подается лечению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всегоЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым