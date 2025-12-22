https://crimea.ria.ru/20251222/covid-v-krymu-izmenilsya-vrach-rasskazala-o-novykh-riskakh-1151829766.html
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее прежних и хуже подается лечению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Врач отметила, что в целом вирусы – это самые умные существа на планете, способные мутировать ежедневно, поэтому под них очень тяжело подстроиться.В частности, по ее словам, теперь коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт, вызывать диарею, рвоту. Среди осложнений у нынешнего COVID-19 выявляются в основном фарингиты и пневмонии, сказала медик.Но, безусловно, бороться с ковидом и лечить его уже научились, в том числе в Крыму, подчеркнула она."Во-первых, разработали специфическую противовирусную терапию, которая нам помогает. Она есть в двух формах. Для перорального приема и для внутривенного ведения. Для ослабленных, тяжелых пациентов мы вводим внутривенно, для пациентов, которые способны принимать препарат, даем таблетированную форму", – рассказала медик.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
Ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее прежних и хуже подается лечению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
Врач отметила, что в целом вирусы – это самые умные существа на планете, способные мутировать ежедневно, поэтому под них очень тяжело подстроиться.
"И ковид никуда не уходил и имеет такое же течение, просто у него есть новые проявления, и есть нетипичные", – предупредила слушателей гостья эфира.
В частности, по ее словам, теперь коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт, вызывать диарею, рвоту. Среди осложнений у нынешнего COVID-19 выявляются в основном фарингиты и пневмонии, сказала медик.
"К сожалению, пневмонии при ковиде сейчас стали более агрессивными и тяжелее поддаются лечению", – поделилась наблюдениями врач-инфекционист.
Но, безусловно, бороться с ковидом и лечить его уже научились, в том числе в Крыму, подчеркнула она.
"Во-первых, разработали специфическую противовирусную терапию, которая нам помогает. Она есть в двух формах. Для перорального приема и для внутривенного ведения. Для ослабленных, тяжелых пациентов мы вводим внутривенно, для пациентов, которые способны принимать препарат, даем таблетированную форму", – рассказала медик.
