COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках - РИА Новости Крым, 22.12.2025

COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

Ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее... РИА Новости Крым, 22.12.2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Ныне циркулирующие в Крыму штаммы COVID-19 чаще поражают желудочно-кишечный тракт, а если осложнением заболевания становится пневмония, то она агрессивнее прежних и хуже подается лечению. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Врач отметила, что в целом вирусы – это самые умные существа на планете, способные мутировать ежедневно, поэтому под них очень тяжело подстроиться.В частности, по ее словам, теперь коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт, вызывать диарею, рвоту. Среди осложнений у нынешнего COVID-19 выявляются в основном фарингиты и пневмонии, сказала медик.Но, безусловно, бороться с ковидом и лечить его уже научились, в том числе в Крыму, подчеркнула она."Во-первых, разработали специфическую противовирусную терапию, которая нам помогает. Она есть в двух формах. Для перорального приема и для внутривенного ведения. Для ослабленных, тяжелых пациентов мы вводим внутривенно, для пациентов, которые способны принимать препарат, даем таблетированную форму", – рассказала медик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всегоЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа

