https://crimea.ria.ru/20251222/nad-chernym-morem-i-rossiyskimi-regionami-sbili-41-bespilotnik-vsu-1151865847.html
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T07:25
2025-12-22T07:25
2025-12-22T07:29
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
министерство обороны рф
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f1ce70483c3158c7493fe77851cd0ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в период с 23:30 до 07:00 уничтожены шесть украинских беспилотников: три - над территорией Краснодарского края, два - над акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области.Как сообщалось, в результате атаки в Темрюкском районе повреждены два судна и два причала. Также обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca9bd02df5c3514260e83d3817575ac4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, министерство обороны рф, пво
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
Силы ПВО сбили над Черным морем и регионами России 41 беспилотник ВСУ
07:25 22.12.2025 (обновлено: 07:29 22.12.2025)