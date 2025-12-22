Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/nad-chernym-morem-i-rossiyskimi-regionami-sbili-41-bespilotnik-vsu-1151865847.html
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T07:25
2025-12-22T07:29
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
министерство обороны рф
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f1ce70483c3158c7493fe77851cd0ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в период с 23:30 до 07:00 уничтожены шесть украинских беспилотников: три - над территорией Краснодарского края, два - над акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области.Как сообщалось, в результате атаки в Темрюкском районе повреждены два судна и два причала. Также обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910841_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca9bd02df5c3514260e83d3817575ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, министерство обороны рф, пво
Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ

Силы ПВО сбили над Черным морем и регионами России 41 беспилотник ВСУ

07:25 22.12.2025 (обновлено: 07:29 22.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в ночное время с 20.00 мск 21 декабря до 07.00 мск 22 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период с 23:30 до 07:00 уничтожены шесть украинских беспилотников: три - над территорией Краснодарского края, два - над акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области.
Как сообщалось, в результате атаки в Темрюкском районе повреждены два судна и два причала. Также обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиМинистерство обороны РФПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
09:34Электричка загорелась в Подмосковье
08:58Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей
08:43Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
08:25Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
08:08Автомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал
07:56Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год
07:25Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
07:17Трамп выступит с заявлением
07:07Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
06:45COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
06:29Переговоры России и США в Майами: что известно
05:54Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
00:01Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
23:02Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС
22:21Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
21:31Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
Лента новостейМолния