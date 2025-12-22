https://crimea.ria.ru/20251222/nad-chernym-morem-i-rossiyskimi-regionami-sbili-41-bespilotnik-vsu-1151865847.html

Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ

22.12.2025

Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили над территорией России 41 украинский беспилотник, в том числе два - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в период с 23:30 до 07:00 уничтожены шесть украинских беспилотников: три - над территорией Краснодарского края, два - над акваторией Черного моря и один - над территорией Брянской области.Как сообщалось, в результате атаки в Темрюкском районе повреждены два судна и два причала. Также обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

