https://crimea.ria.ru/20251222/peregovory-rossii-i-ssha-v-mayami-chto-izvestno-1151865327.html

Переговоры России и США в Майами: что известно

Переговоры России и США в Майами: что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Переговоры России и США в Майами: что известно

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ по... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T06:29

2025-12-22T06:29

2025-12-22T06:30

переговоры

сша

россия

стивен уиткофф

кирилл дмитриев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1483:194:3148:1130_1920x0_80_0_0_cfd909051cd8057a20ecd7eb938a75a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.По словам Уиткоффа, Россия полностью привержена достижению мира на Украине."Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф.Он также отметил, что РФ высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.После переговоров в Майами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече представителей РФ и США в Москве.21 декабря Кирилл Дмитриев продолжил переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В состав американской делегации также вошел сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАМирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, сша, россия, стивен уиткофф, кирилл дмитриев, политика