Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США в Майами: что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/peregovory-rossii-i-ssha-v-mayami-chto-izvestno-1151865327.html
Переговоры России и США в Майами: что известно
Переговоры России и США в Майами: что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Переговоры России и США в Майами: что известно
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ по... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T06:29
2025-12-22T06:30
переговоры
сша
россия
стивен уиткофф
кирилл дмитриев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1483:194:3148:1130_1920x0_80_0_0_cfd909051cd8057a20ecd7eb938a75a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.По словам Уиткоффа, Россия полностью привержена достижению мира на Украине."Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф.Он также отметил, что РФ высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.После переговоров в Майами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече представителей РФ и США в Москве.21 декабря Кирилл Дмитриев продолжил переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В состав американской делегации также вошел сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАМирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1466:0:3154:1266_1920x0_80_0_0_c74107a86f9f297dc4cc9e80468d5580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, сша, россия, стивен уиткофф, кирилл дмитриев, политика
Переговоры России и США в Майами: что известно

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Майами конструктивными

06:29 22.12.2025 (обновлено: 06:30 22.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтол переговоров
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

"За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента (США Дональда — ред.) Трампа по Украине", — написал Уиткофф в соцсети X, его словам приводит РИА Новости.

По словам Уиткоффа, Россия полностью привержена достижению мира на Украине.
"Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф.
Он также отметил, что РФ высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.
После переговоров в Майами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече представителей РФ и США в Москве.
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал Дмитриев в комментарии к посту в соцсети Х.
21 декабря Кирилл Дмитриев продолжил переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В состав американской делегации также вошел сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский
"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
 
ПереговорыСШАРоссияСтивен УиткоффКирилл ДмитриевПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
09:34Электричка загорелась в Подмосковье
08:58Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей
08:43Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
08:25Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объект
08:08Автомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал
07:56Крым бьет рекорды по бракосочетаниям: итоги работы ЗАГСов за 2025 год
07:25Над Черным морем и российскими регионами сбили 41 беспилотник ВСУ
07:17Трамп выступит с заявлением
07:07Крыму нужно больше центров для реабилитации бойцов СВО - мнение
06:45COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
06:29Переговоры России и США в Майами: что известно
05:54Атака ВСУ на Кубань: повреждены два судна и горят причалы
00:01Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
23:02Спецпосланник Трампа сделал заявление после переговоров с Украиной и ЕС
22:21Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
21:31Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
Лента новостейМолния