Переговоры России и США в Майами: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными прошедшие в Майами переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.По словам Уиткоффа, Россия полностью привержена достижению мира на Украине."Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф.Он также отметил, что РФ высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.После переговоров в Майами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече представителей РФ и США в Москве.21 декабря Кирилл Дмитриев продолжил переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. В состав американской делегации также вошел сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАМирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа
