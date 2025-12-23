Рейтинг@Mail.ru
В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251223/v-portu-taman-potushili-pozhar-1151905010.html
В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ
В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ
Возгорания в порту Тамань Темрюкского района полностью ликвидированы, спасатели дотушили подводящий трубопровод с мазутом, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Возгорания в порту Тамань Темрюкского района полностью ликвидированы, спасатели дотушили подводящий трубопровод с мазутом, сообщает оперштаб Кубани.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ.По данным источника, координатором ликвидации последствий атаки БПЛА выступал заместитель главы региона Дмитрий Маслов.Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов РоссииАтака беспилотников ВСУ на Севастополь - что известноРаненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
В порту Тамань потушили пожар после атаки ВСУ

Пожар в порту Тамань после атаки ВСУ потушили спустя сутки

11:20 23.12.2025 (обновлено: 11:23 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Возгорания в порту Тамань Темрюкского района полностью ликвидированы, спасатели дотушили подводящий трубопровод с мазутом, сообщает оперштаб Кубани.
Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ.

"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 9:15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом. Ранее, 22 декабря, ликвидировали возгорание на танкере и причале", – сказано в сообщении.

По данным источника, координатором ликвидации последствий атаки БПЛА выступал заместитель главы региона Дмитрий Маслов.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – ранним утром ПВО отразила воздушную атаку врага. Пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны.
