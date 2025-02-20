https://crimea.ria.ru/20250220/vyshe-vsego-stavil-chest-i-dolg-v-nizhnegorskom-prostilis-s-geroem-svo-1144344721.html

Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО

Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО

В Нижнегорском районе простились с героем специальной военной операции Вадимом Овчаренко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T18:37

2025-02-20T18:37

2025-02-20T18:37

новости крыма

антон кравец

нижнегорский район

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утраты

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе простились с героем специальной военной операции Вадимом Овчаренко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.После начала СВО Вадим Овчаренко заключил контракт о прохождении военной службы в составе 103-го мотострелкового Краснознаменного полка, 150-й гвардейской мотострелковой ордена Кутузова дивизии. После прохождения подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, антон кравец, нижнегорский район, герои сво, утраты, память, новости сво