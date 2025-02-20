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Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО
Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО
В Нижнегорском районе простились с героем специальной военной операции Вадимом Овчаренко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T18:37
2025-02-20T18:37
новости крыма
антон кравец
нижнегорский район
герои сво
утраты
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе простились с героем специальной военной операции Вадимом Овчаренко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.После начала СВО Вадим Овчаренко заключил контракт о прохождении военной службы в составе 103-го мотострелкового Краснознаменного полка, 150-й гвардейской мотострелковой ордена Кутузова дивизии. После прохождения подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, антон кравец, нижнегорский район, герои сво, утраты, память, новости сво
Выше всего ставил честь и долг: в Нижнегорском простились с героем СВО

В Нижнегорском районе простились с героем СВО Вадимом Овчаренко

18:37 20.02.2025
 
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики КрымВадим Овчаренко
Вадим Овчаренко
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе простились с героем специальной военной операции Вадимом Овчаренко. Об этом сообщил глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец.
"Он вырос в поселке Нижнегорский, учился в первой поселковой школе. Активно занимался спортом, был капитаном школьной команды по футболу. Получив специальность, устроился на работу в Симферополе. Помогал семье. Вадим – человек, для которого честь, долг, любовь к Родине были не просто слова", – написал глава района.
После начала СВО Вадим Овчаренко заключил контракт о прохождении военной службы в составе 103-го мотострелкового Краснознаменного полка, 150-й гвардейской мотострелковой ордена Кутузова дивизии. После прохождения подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

"Вадим Овчаренко погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах", – написал Антон Кравец.

Новости КрымаАнтон КравецНижнегорский районГерои СВОУтратыПамятьНовости СВО
 
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