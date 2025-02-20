https://crimea.ria.ru/20250220/tramp-ne-sobiraetsya-dobyvat-redkozemelnye-metally-na-ukraine--mnenie-1144343278.html
Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
Президент США Дональд Трамп, рассуждая о редкоземельных элементах Украины и возвращении Киевом долга, адресует свои заявления внутренней аудитории Америки,... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T21:31
2025-02-20T21:31
2025-02-20T21:31
павел шипилин
редкоземельные металлы
радио "спутник в крыму"
украина
сша
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, рассуждая о редкоземельных элементах Украины и возвращении Киевом долга, адресует свои заявления внутренней аудитории Америки, чтобы выглядеть добытчиком на фоне расточителя Джо Байдена. Но добывать что-либо он вряд ли будет, и не потому, что большая часть месторождений уже на территории РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, риторика Трампа, связанная с компенсацией Украиной потраченных США средств путем передачи контроля за месторождениями редкоземельных металлов, адресована исключительно электорату в Америке.Доказательством тому, что Трамп вряд ли собирается добывать на Украине редкоземельные элементы, служат факты, свидетелями которых был весь мир не так давно, считает эксперт. В частности, на несерьезность разговоров на эту тему указывает отправка Трампом в Киев министра финансов Скотта Бессента, сказал Шипилин."Если бы Трамп направлял не министра финансов, а какого-нибудь мощного и авторитетного в США геолога, то это был бы один вопрос. Понятно было бы, что Трамп настроен серьезно", – отметил он.Также нельзя поверить в то, что Трамп, предлагая Киеву сделку с упоминанием в ней в том числе критического сырья решил опираться на цифры, приведенные украинским Forbes, по подсчетам которого, стоимость всех полезных ископаемых на Украине составляет 15 триллионов долларов, сказал эксперт.Это невозможно в принципе, говорит он, учитывая то, бизнесменом какого масштаба является американский лидер. Но есть и другие причины, а именно сведения о разведках."Не весть откуда взявшиеся то 15 триллионов, то 500 млрд – кто это считал? У нас в министерстве геологии Советского Союза все, что было разведано, нанесли на карту. И о перспективах каждого месторождения от Калининграда до Камчатки, включая Украину, естественно, все известно. И если бы было легко достать какой-нибудь, например, литий, то это давно бы начали делать. То есть рентабельность этой добычи под большим вопросом", – считает Шипилин.Эксперт уточнил, что Трамп в действительности настроен серьезно и будет продолжать требовать и добиваться от Украины возмещения затрат на военную помощь.Накануне эксперт-обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас, специализирующийся на темах энергетики и сырьевых товаров, заявил, что Украина не обладает запасами основных редкоземельных элементов, которые упоминает в своих заявлениях Дональд Трамп. "Это глупость", – заявил он.Ранее доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов высказал мнение, что США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, "чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощь Какая Украина нужна Трампу – мнение
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павел шипилин, редкоземельные металлы, украина, сша, новости, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп, рассуждая о редкоземельных элементах Украины и возвращении Киевом долга, адресует свои заявления внутренней аудитории Америки, чтобы выглядеть добытчиком на фоне расточителя Джо Байдена. Но добывать что-либо он вряд ли будет, и не потому, что большая часть месторождений уже на территории РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог Павел Шипилин.
По словам Шипилина, риторика Трампа, связанная с компенсацией Украиной потраченных США средств путем передачи контроля за месторождениями редкоземельных металлов, адресована исключительно электорату в Америке.
"Для него важно продемонстрировать, что Байден 350 млрд отдал, а Трамп 500 вернет. Трамп добытчик. То есть это риторика, направленная на внутреннюю аудиторию. Для Трампа это не более чем слова. Он явно не рассчитывает ни на какие 500 миллиардов. Но продолжает оставаться в роли бизнесмена всеамериканского масштаба", – сказал Шипилин.
Доказательством тому, что Трамп вряд ли собирается добывать на Украине редкоземельные элементы, служат факты, свидетелями которых был весь мир не так давно, считает эксперт. В частности, на несерьезность разговоров на эту тему указывает отправка Трампом в Киев министра финансов Скотта Бессента, сказал Шипилин.
"Если бы Трамп направлял не министра финансов, а какого-нибудь мощного и авторитетного в США геолога, то это был бы один вопрос. Понятно было бы, что Трамп настроен серьезно", – отметил он.
Также нельзя поверить в то, что Трамп, предлагая Киеву сделку с упоминанием в ней в том числе критического сырья решил опираться на цифры, приведенные украинским Forbes, по подсчетам которого, стоимость всех полезных ископаемых на Украине составляет 15 триллионов долларов, сказал эксперт.
Это невозможно в принципе, говорит он, учитывая то, бизнесменом какого масштаба является американский лидер. Но есть и другие причины, а именно сведения о разведках.
"Не весть откуда взявшиеся то 15 триллионов, то 500 млрд – кто это считал? У нас в министерстве геологии Советского Союза все, что было разведано, нанесли на карту. И о перспективах каждого месторождения от Калининграда до Камчатки, включая Украину, естественно, все известно. И если бы было легко достать какой-нибудь, например, литий, то это давно бы начали делать. То есть рентабельность этой добычи под большим вопросом", – считает Шипилин.
Эксперт уточнил, что Трамп в действительности настроен серьезно и будет продолжать требовать и добиваться от Украины возмещения затрат на военную помощь.
"Но что касается пресловутых редкоземельных элементов, редких металлов – это все под вопросом. Что касается мифического лития – его навалом везде в том виде, в каком он находится на Украине. В Африке этого лития полно. Но все дело в том, сколько будет стоить его добыть, насколько это рентабельно", – заключил эксперт.
Накануне эксперт-обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас, специализирующийся на темах энергетики и сырьевых товаров, заявил, что Украина не обладает запасами основных редкоземельных элементов, которые упоминает в своих заявлениях Дональд Трамп. "Это глупость", – заявил он.
Ранее доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов высказал мнение
, что США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, "чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру".
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