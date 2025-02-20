https://crimea.ria.ru/20250220/tramp-ne-sobiraetsya-dobyvat-redkozemelnye-metally-na-ukraine--mnenie-1144343278.html

Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение

Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о редкоземельных элементах Украины и возвращении Киевом долга, адресует свои заявления внутренней аудитории Америки,... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T21:31

2025-02-20T21:31

2025-02-20T21:31

павел шипилин

редкоземельные металлы

радио "спутник в крыму"

украина

сша

новости

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143890491_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_22c4977e8e6284b71daefdba88ce88c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, рассуждая о редкоземельных элементах Украины и возвращении Киевом долга, адресует свои заявления внутренней аудитории Америки, чтобы выглядеть добытчиком на фоне расточителя Джо Байдена. Но добывать что-либо он вряд ли будет, и не потому, что большая часть месторождений уже на территории РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.По словам Шипилина, риторика Трампа, связанная с компенсацией Украиной потраченных США средств путем передачи контроля за месторождениями редкоземельных металлов, адресована исключительно электорату в Америке.Доказательством тому, что Трамп вряд ли собирается добывать на Украине редкоземельные элементы, служат факты, свидетелями которых был весь мир не так давно, считает эксперт. В частности, на несерьезность разговоров на эту тему указывает отправка Трампом в Киев министра финансов Скотта Бессента, сказал Шипилин."Если бы Трамп направлял не министра финансов, а какого-нибудь мощного и авторитетного в США геолога, то это был бы один вопрос. Понятно было бы, что Трамп настроен серьезно", – отметил он.Также нельзя поверить в то, что Трамп, предлагая Киеву сделку с упоминанием в ней в том числе критического сырья решил опираться на цифры, приведенные украинским Forbes, по подсчетам которого, стоимость всех полезных ископаемых на Украине составляет 15 триллионов долларов, сказал эксперт.Это невозможно в принципе, говорит он, учитывая то, бизнесменом какого масштаба является американский лидер. Но есть и другие причины, а именно сведения о разведках."Не весть откуда взявшиеся то 15 триллионов, то 500 млрд – кто это считал? У нас в министерстве геологии Советского Союза все, что было разведано, нанесли на карту. И о перспективах каждого месторождения от Калининграда до Камчатки, включая Украину, естественно, все известно. И если бы было легко достать какой-нибудь, например, литий, то это давно бы начали делать. То есть рентабельность этой добычи под большим вопросом", – считает Шипилин.Эксперт уточнил, что Трамп в действительности настроен серьезно и будет продолжать требовать и добиваться от Украины возмещения затрат на военную помощь.Накануне эксперт-обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас, специализирующийся на темах энергетики и сырьевых товаров, заявил, что Украина не обладает запасами основных редкоземельных элементов, которые упоминает в своих заявлениях Дональд Трамп. "Это глупость", – заявил он.Ранее доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Константин Работягов высказал мнение, что США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, "чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Основные запасы лития и титана в Донбассе уже неподконтрольны Киеву Украина должна вернуть США редкоземельными металлами расходы на помощь Какая Украина нужна Трампу – мнение

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел шипилин, редкоземельные металлы, украина, сша, новости, мнения