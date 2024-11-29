Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
Противообвальная галерея на трассе Севастополь-Ялта введена в эксплуатацию – Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевТуннель на трассе Севастополь - Ялта
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завершено строительство противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта в районе поселка Ласпи. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Введена в эксплуатацию противообвальная галерея в Ласпи. Ее отремонтировали благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги"", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что галерею из 26 колонн строили одновременно с дорогой Ялта-Севастополь. Специалисты восстановили защитный слой железобетонных конструкций, обеспечили дополнительную гидроизоляцию.
Кровлю галереи залили выравнивающим слоем бетона. Затем уложили два слоя гидроизоляционного материала и щебень мелкой фракции для смягчения падения камней со склона.
"Уложили асфальт на проезжей части, отремонтировали тротуар, установили металлические барьерные и пешеходные ограждения и нанесли разметку на проезжей части. Галерея должна защитить трассу от камнепада", - отметил губернатор.
В сентябре Развожаев сообщал, что ремонт галереи планируют завершить к 1 ноября.
Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад.
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