https://crimea.ria.ru/20241129/zavershen-remont-protivoobvalnoy-galerei-na-trasse-sevastopol-yalta-1142259245.html

Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T17:33

2024-11-29T17:33

2024-11-29T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завершено строительство противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта в районе поселка Ласпи. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он напомнил, что галерею из 26 колонн строили одновременно с дорогой Ялта-Севастополь. Специалисты восстановили защитный слой железобетонных конструкций, обеспечили дополнительную гидроизоляцию.Кровлю галереи залили выравнивающим слоем бетона. Затем уложили два слоя гидроизоляционного материала и щебень мелкой фракции для смягчения падения камней со склона.В сентябре Развожаев сообщал, что ремонт галереи планируют завершить к 1 ноября.Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиардаОползни проснулись: может ли Крым предупредить обрушения зданий и подпорных стенВ Севастополе более 120 участков находятся под угрозой оползня

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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