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Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта
Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:33
2024-11-29T17:33
михаил развожаев
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ялта
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ласпи
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завершено строительство противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта в районе поселка Ласпи. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он напомнил, что галерею из 26 колонн строили одновременно с дорогой Ялта-Севастополь. Специалисты восстановили защитный слой железобетонных конструкций, обеспечили дополнительную гидроизоляцию.Кровлю галереи залили выравнивающим слоем бетона. Затем уложили два слоя гидроизоляционного материала и щебень мелкой фракции для смягчения падения камней со склона.В сентябре Развожаев сообщал, что ремонт галереи планируют завершить к 1 ноября.Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Керчи достраивают противооползневые сооружения за 1,3 миллиардаОползни проснулись: может ли Крым предупредить обрушения зданий и подпорных стенВ Севастополе более 120 участков находятся под угрозой оползня
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, ялта, дороги крыма, ласпи, новости крыма, крым
Завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта

Противообвальная галерея на трассе Севастополь-Ялта введена в эксплуатацию – Развожаев

17:33 29.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевТуннель на трассе Севастополь - Ялта
Туннель на трассе Севастополь - Ялта
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завершено строительство противообвальной галереи на трассе Севастополь-Ялта в районе поселка Ласпи. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Введена в эксплуатацию противообвальная галерея в Ласпи. Ее отремонтировали благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги"", - говорится в сообщении.
Он напомнил, что галерею из 26 колонн строили одновременно с дорогой Ялта-Севастополь. Специалисты восстановили защитный слой железобетонных конструкций, обеспечили дополнительную гидроизоляцию.
Кровлю галереи залили выравнивающим слоем бетона. Затем уложили два слоя гидроизоляционного материала и щебень мелкой фракции для смягчения падения камней со склона.
"Уложили асфальт на проезжей части, отремонтировали тротуар, установили металлические барьерные и пешеходные ограждения и нанесли разметку на проезжей части. Галерея должна защитить трассу от камнепада", - отметил губернатор.
В сентябре Развожаев сообщал, что ремонт галереи планируют завершить к 1 ноября.
Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад.
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