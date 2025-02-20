https://crimea.ria.ru/20250220/27-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1144347842.html

27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью

27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 20.02.2025

27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью

Силы российской противовоздушной обороны в четверг сбили 27 украинских беспилотников над Азовским морем и Краснодарским краем. Еще один дрон уничтожен над... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T20:00

2025-02-20T20:00

2025-02-20T21:39

новости

министерство обороны рф

краснодарский край

азовское море

белгородская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в четверг сбили 27 украинских беспилотников над Азовским морем и Краснодарским краем. Еще один дрон уничтожен над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали Краснодарский край в четверг вечером – обломки дрона упали на электроподстанцию. В Северском районе региона после отражения атаки беспилотников в поле обнаружен упавший дрон.Вечером в среду четыре украинских дрона были сбиты над Крымом. В среду днем над полуостровом был сбит еще один беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

азовское море

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, краснодарский край, азовское море, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)