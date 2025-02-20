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27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью
27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью - РИА Новости Крым, 20.02.2025
27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью
Силы российской противовоздушной обороны в четверг сбили 27 украинских беспилотников над Азовским морем и Краснодарским краем. Еще один дрон уничтожен над... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T20:00
2025-02-20T20:00
2025-02-20T21:39
новости
министерство обороны рф
краснодарский край
азовское море
белгородская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны в четверг сбили 27 украинских беспилотников над Азовским морем и Краснодарским краем. Еще один дрон уничтожен над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали Краснодарский край в четверг вечером – обломки дрона упали на электроподстанцию. В Северском районе региона после отражения атаки беспилотников в поле обнаружен упавший дрон.Вечером в среду четыре украинских дрона были сбиты над Крымом. В среду днем над полуостровом был сбит еще один беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство обороны рф, краснодарский край, азовское море, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
27 беспилотников ВСУ сбили над Азовским морем и Кубанью
Над Азовским морем и Кубанью сбиты 27 беспилотников ВСУ
20:00 20.02.2025 (обновлено: 21:39 20.02.2025)