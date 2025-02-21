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Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до нуля.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250220/snezhnaya-burya-nakroet-krym-na-tri-dnya---1144336629.html
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РИА Новости Крым
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до 16 градусов мороза и в отдельных районах пройдет сильный снег

00:01 21.02.2025
 
© Официальный канал Администрации ЯлтыЗима в Ялте
Зима в Ялте
© Официальный канал Администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, на южном и восточном побережье -3…-7, в горах -14…-16, днем -4…+1, в горах -6…-11 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Временами снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до нуля.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 13:15
Снежная буря накроет Крым на три дня
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:11Подвиг севастопольских морпехов и снежная буря в Крыму: главное за день
22:55В Севастополе открыли рейд
22:42На АЗС в Крыму появятся автокемпинги
22:22Спортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбе
22:04Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера США
21:52Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
21:37Еще два украинских беспилотника сбили над Крымом
21:31Трамп не собирается добывать редкоземельные металлы на Украине – мнение
21:16Инвалида избили до смерти в Бахчисарайском районе
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