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Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T00:01
2025-02-21T00:01
2025-02-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до нуля.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу до 16 градусов мороза и в отдельных районах пройдет сильный снег
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, на южном и восточном побережье -3…-7, в горах -14…-16, днем -4…+1, в горах -6…-11 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Временами снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до нуля.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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