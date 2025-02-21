https://crimea.ria.ru/20250221/sneg-i-do--16-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1144305418.html

Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу

Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Снег и до -16: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T00:01

2025-02-21T00:01

2025-02-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем 0...-2 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -8 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут от -3 до нуля.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250220/snezhnaya-burya-nakroet-krym-na-tri-dnya---1144336629.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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